Paro de transportistas: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denuncia detención de 17 personas en la Comisaría de Puente Piedra

Transportistas piden Gobierno mayor protección en medio de la extorsión.
Transportistas piden Gobierno mayor protección en medio de la extorsión. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Foto referencial: Andina
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

La CNDDHH denunció que los detenidos permanecen en la Comisaría de Puente Piedra por más de cuatro horas, sin acceso a veeduría de organizaciones de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que 17 personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas en el distrito limeño de Puente Piedra durante el paro de transportistas realizado contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La protesta fue convocada en respuesta a la creciente ola de extorsiones y asesinatos que afecta al sector.

A través de sus redes sociales, la CNDDHH denunció que los detenidos permanecen en la Comisaría de Puente Piedra por más de cuatro horas, sin acceso a veeduría de organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, señalaron que ni la Fiscalía de Derechos Humanos ni la fiscalía de turno se han hecho presentes, lo que —según la organización— constituye una vulneración al derecho al debido proceso.

En ese contexto, la La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió a la Fiscalía actuar conforme a sus funciones y acudir de inmediato a la Comisaría de Puente Piedra.

Paro de transportistas

Diversos gremios del transporte público de Lima acataron este jueves un paro para exigir al Gobierno medidas efectivas frente al avance del crimen organizado.

Los transportistas denuncian una creciente ola de extorsiones que, en las últimas semanas, ha derivado en asesinatos de choferes y ataques a sus unidades.

Un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia —una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.— revela que entre enero y agosto de este año se registraron 180 asesinatos de mototaxistas, taxistas, colectiveros y choferes de micros y buses, en algunos casos incluyendo a sus pasajeros. Además, 14 jaladores de pasajeros también fueron víctimas del crimen organizado.

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
Paro de transportistas Inseguridad ciudadana en Perú Extorsiones en Perú Sicariato en Perú Dina Boluarte Comisaría de Puente Piedra PNP

