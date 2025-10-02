Pasajeros esperan hasta media hora para tomar un bus en el puente Caquetá: "He tenido que hacer transbordo"

El paro de un sector de transportistas provocó la escasez de buses en esta parte de Lima. Los pasajeros señalaron a RPP que esperan varios minutos en los paraderos, deben hacer transbordos y gastan más en pasajes.
Este jueves se desarrolla un paro por un sector de transportistas. Debido a ello, diversos usuarios se han visto afectados debido a la poca afluencia de vehículos.
Un equipo de RPP llegó hasta las inmediaciones del puente Caquetá, ubicado en el límite de los distritos del Rímac y San Martín de Porres (SMP), donde varios pasajeros han reportado que las unidades de transporte público demoran aproximadamente entre 20 y 30 minutos en aparecer en el paradero.
“Estoy por lo menos unos 20 minutos acá. He tenido que hacer transbordo. [¿Y el transbordo cuánto se ha demorado?] Media hora. [¿Y a dónde se dirige, disculpe?] Para Ate. [¿Cuánto hasta ahorita ha gastado en pasaje? Hasta ahorita haciendo transbordos unos 15 soles, 18 soles más o menos. [Sale de su presupuesto diario?] Definitivamente”, precisó.
Por esta parte de la Vía de Evitamiento transitan pocos buses de transporte público. De acuerdo con el reporte, hay mayor presencia de unidades informales.
Panorama en SMP
Más temprano, los pasajeros que transitaban por el cruce de las avenidas José Granda con Los Próceres en San Martín de Porres (SMP) reportaron que un grupo de personas, que aseguran ser transportistas, los obligaron a descender de las unidades de transporte público.
Una señora, que iba acompañada de su menor hijo, señaló que se tuvo que bajar del vehículo en el que se transportaba hacia la intersección de las avenidas Colonial y Universitaria, debido a que los manifestantes amenazaron con agredir a los pasajeros.
“Querían agredir con piedra, por eso nos bajamos”, señaló la mamita.
Un equipo de RPP registró que -incluso- algunos de los manifestantes advirtieron a los transportistas que no acataban el paro que iban a afectar las llantas de los vehículos si continuaban con su recorrido.