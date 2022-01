El procurador general del Estado rechazó las afirmaciones del abogado del presidente de la República. | Fuente: RPP Noticias

Daniel Soria, procurador general del Estado, se pronunció este miércoles sobre el pedido realizado por Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, para que se le retire del cargo por presuntamente haberse burlado del mandatario durante una diligencia fiscal de toma de declaración en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el procurador rechazó la acusación y señaló que durante la diligencia estaba reformulando sus preguntas junto a un colega, debido a que Fiscalía había realizado similares, cuando el jefe del Estado se dirigió a él y consideró que se burlaban.

“Estuve intercambiando pareceres con mi colega de la Procuraduría y, en un momento determinado, el señor presidente pidió la palabra y consideró que nuestra conversación era en son de burla. Yo, inmediatamente, contesté al señor fiscal que dirige la diligencia y también al presidente, con todo respeto, que no, que estábamos discutiendo las preguntas”, dijo.

“Ningún comentario ni ninguna risotada, porque el propio fiscal señaló que, si eso hubiera existido, hubiera intervenido él directamente”, añadió.

Versión del abogado del presidente

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, aseguró este miércoles que el procurador Daniel Soria se burló del mandatario durante la diligencia realizada en Palacio de Gobierno, por la investigación preliminar por presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas, el pasado martes 28 de diciembre de 2021.

Según comentó el abogado a TV Perú, el procurador se burló del presidente cuando este ofrecía su declaración a los fiscales que acudieron a la sede del Ejecutivo. En esa línea, señaló que Daniel Soria no era apto para continuar en el cargo.

“Se burlaban por la forma como el señor presidente estaba respondiendo y se reían, se mofaban públicamente. A mí me extraña cómo una persona que no tiene el perfil psicológico ni académico ni requisitos pueda ocupar este cargo cuando la ley le pide, por lo menos, que tenga ecuanimidad y respeto en una diligencia, lo cual no ha mostrado para nada”, señaló.

Ante esta situación, consideró que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, debería revisar si es que Daniel Soria cumple con los requisitos para continuar en el cargo de Procurador General de la República.

