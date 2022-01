Presidente Pedro Castillo | Fuente: Presidencia: ALDAIR MEJIA | Fotógrafo:

Tras seis meses de inaugurar su Gobierno, el presidente Pedro Castillo rompió su silencio y respondió preguntas en tres entrevistas a diferentes medios. En las tres entrevistas fue reiterativo en indicar que no fue entrenado para ser presidente y que está aprendiendo en el cargo.

¿Qué impresiones deja sus primeras entrevistas? RPP Noticias consultó con tres analistas quienes coincidieron en valorar que ha sido positivo que el presidente responda ante la ciudadanía, aunque señalaron que el presidente no tuvo un mensaje claro ni pudo expresar objetivos concretos de su Gobierno.

Giovanna Peñaflor, analista política y directora de IMASEN, indicó que en general al presidente le faltó preparación para estas entrevistas y no quedó clara una posición fuerte del mandatario.

El mandatario fue consistente en indicar en sus entrevistas que está en un “proceso de aprendizaje”, “no fui entrenado para ser presidente” y que convocaba a los profesionales a sumarse a su gobierno. Para Peñaflor, este discurso no fue el más adecuado.

“No sales a una entrevista después de seis meses a decir lo que debías haber dicho al inicio de tu gobierno. Tienes que salir con otra óptica. Si esas eran las frases que se suponía que debías transmitir, me parece que el diseño de su discurso no ha sido el adecuado”, manifestó Peñaflor.

Por su parte, Jeffrey Radzinsky, analista político y director de GFP, expresó que un presidente está en la obligación de rendir cuentas y responder a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación. “Queda claro que luego de ver y leer las entrevistas que el presidente no logra plantear ideas, ni establecer prioridades ni desarrollar conceptos sobre los lineamientos que está ejecutando su Gobierno. [...] El problema inicial es la falta de sustancia y contenido para desarrollar lineamientos programáticos, ideas, planes, objetivos y prioridades”, indicó.

El proceso de aprendizaje de Pedro Castillo

Para la politóloga Paula Távara, el presidente “no puede resguardarse” en su proceso de aprendizaje del Estado para no mostrar sus objetivos de país. “Más allá si las preguntas iban o no orientadas al tema de la corrupción y no de horizonte país, creo que quien tiene un manejo de objetivos, encuentra la forma de mostrarlos, a pesar de que el entrevistador necesariamente esté yendo por ese punto”, indicó.

En ese punto coincide Peñaflor: “En realidad me parece que el enfoque está mal de parte de él. Una cosa es lo que le preguntan los entrevistadores y otra, es lo que él ha debido plantear como mensaje”.

Para Távara, las entrevistas no han mostrado claridad de objetivos ni liderazgo por parte del presidente. “La expresión de ‘estar aprendiendo’ parece ser aprendida. y no termina tampoco de mostrar que efectivamente ese aprendizaje ha llevado a claridad de ideas, posiciones y liderazgo”, manifestó la politóloga.

A su turno Radzinsky señala que la frase ‘estar aprendiendo’ es una mala respuesta. “No abona a favor del presidente. Uno postula al cargo de presidente, no es que se da casualmente o por sorteo. Alguien que postula a la presidencia sabe a lo que va, siempre hay un aprendizaje para un cargo nuevo pero han pasado seis meses de gobierno, luego toca mostrar no solo como mensajes, sino que se ha hecho. es una mala respuesta. Es una respuesta vacía que no empata ni en forma, ni en sensibilidad ni contenido”, indicó.

Peñaflor indica que una proyección que puede hacer de las entrevistas es que “no hay capacidad mayor de hacer cambios de parte del gobierno o de proponer un cambio real”.

Távara indicó que en el país no hay espacios donde una persona se forme como político, en teoría, los partidos políticos deberían ser esos espacios. “Esos espacios donde se forman las ideas políticas y los horizontes no existen, entonces quienes están más preparados es porque sus propios medios les ha permitido tener mayores estudios, conocer otros puestos, pero no porque los partidos sean ese espacio. [...] Si bien es una respuesta que parece preparada y más una justificación, no deja de ser una muestra de lo que ocurre con nuestros partidos políticos”, dijo.

¿Qué se puede valorar de las entrevistas de Pedro Castillo?

Radzinsky indicó que valora que finalmente el presidente haya brindado entrevistas. “Peor es el silencio”, opinó. Manifestó que lo que aún adolece el Ejecutivo son los contenidos. “Luego de seis meses, tienes que mostrar primeros resultados y sobre todo temas elementales como un equipo y plan, el presidente en estas tres entrevistas no ha podido evidenciar que tiene un equipo consolidado ni el plan”, expresó.

Peñaflor por su parte señala que “comunicar es parte de gobernar, no es la totalidad, pero sí una obligación del mandatario”.

Távara también señala que “el solo hecho de dar las entrevistas es positivo, todavía con debilidades y falta de claridad de las cosas que quieren orientar, eso deberíamos preocuparnos”.



