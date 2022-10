José Luna Morales, excongresista de Podemos Perú y virtual regidor de la Municipalidad de Lima, señaló esta noche en RPP Noticias que se entregará a la justicia tras la orden de 34 meses de prisión preventiva en su contra.

“Primero que no estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el día de hoy el juez, pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente que me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre, yo no me corro de la justicia, hay que mejorar muchas cosas, pero una de ellas es ponerse a derecho para que las investigaciones se puedan dar”, indicó.

“Por supuesto, de aquí creo que tenemos que ir a Requisitorias, creo que ese es el procedimiento. Yo he estado asistiendo a todas las audiencias y el juez en la ultima audiencia dijo que no vaya, por eso no fui. Mi abogado al informarme, y yo al ver que me dieron la prisión vi que tenia que ponerme a disposición de las autoridades”, añadió.

José Luna Morales | Fuente: RPP Noticias

Sobre decision judicial

El virtual regidor a la Comuna capitalina reiteró que no rehúye a las investigaciones y reiteró que no asistió a la audiencia de este lunes, debido a que el mismo magistrado había indicado que no era necesario que acuda. Añadió que él no creyó que el juez fuera a admitir el requerimiento fiscal en su contra, pues se considera inocente.

“Creo que ya ha sido demostrado en siete fiscalías que Podemos Perú ha sido inscrito de manera correcta esta investigación no es nueva (…) No le tengo miedo a la justicia porque yo no he hecho nada irregular, voy a esperar que mis abogados apelen, voy a enfrentar la justicia como se debe. Quienes estamos en política debemos que tener claro que no podemos estar en política y no respetar las instituciones”, sostuvo.

Al respecto, su abogado Mateo Castañeda, indicó que Luna Morales ha demostrado tener un arraigo de calidad, por lo que no existe peligro de fuga. Explicó que, si bien el excongresista ha realizado varios viajes al extranjero, siempre ha regresado al país y que su elección como regidor es una de las razones por las que el Poder Judicial debería haber tomado en cuenta que no habría riesgo de que escape a la investigación.