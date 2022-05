Elecciones internas realizadas el último domingo. | Fuente: ONPE

La definición de candidatos a gobernadores, alcaldes provinciales y distritales se realizó el último domingo en elecciones internas, por segunda vez en su historia realizadas bajo organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El nivel de participación de los afiliados o militantes fue reducido. Los partidos con representación en el Congreso solo lograron alcanzar hasta el 15% de participación de sus afiliados.

Al cierre de esta nota y según el portal web de la ONPE con la presentación de los resultados, las agrupaciones que superan el 90% de ausentes son: Acción Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido Morado y Perú Libre. Seguido de APP (87.95%), Avanza País (85.2%), Fuerza Popular (89.6%), Somos Perú (89.8%) y Podemos Perú (86.1%).

PASO suspendidas

Como parte de la reforma política, se debía realizar esta elección de candidatos bajo la modalidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, desde el Congreso se aprobó una norma para suspender las PASO. Adicionalmente, tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunciaron diciendo que era imposible realizar las PASO por falta de tiempo y reglas claras.

Los partidos aplicaron dos modalidades para elegir a sus candidatos. La primera consiste en el mecanismo “un militante, un voto”, en el que cada afiliado elige entre una o más listas de candidatos. Solo cuatro partidos usaron este mecanismo: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Partido Morado.

Perú Libre, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Podemos Perú optaron por realizar internas para designar a los delegados que, el próximo domingo 22 definirán a los candidatos.

La versión de cuatro partidos

Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, ha manifestado que la baja participación de los afiliados se debió a dos factores: que los militantes no eligieron directamente, sino a través de delegados, y que hubo falta de competencia interna al haber solo una lista.

RPP Noticias conversó con dirigentes de partidos para conocer desde adentro cómo perciben esta baja participación de sus afiliados.

Mario Fernández, secretario general de Somos Perú, sostuvo que hubo baja participación, debido a que estas elecciones internas fueron voluntarias y no obligatorias. “Hay militantes que trabajan el día de la elección, otros que están fuera de su jurisdicción. Al no ser obligatorias, no asisten”, dijo.

Otro aspecto que consideró es que “muchos se inscriben en el partido, apoyando a un candidato, una vez que el candidato se va a otro partido ya dejan de activar políticamente, pero no renuncian”. En ese sentido, consideró que podría existir un “sinceramiento de los padrones”.

“Lamentablemente, en Perú, por ejemplo, porque apoyas a Mario Fernández, vengo con él y me quedo como militante, y luego me olvido, porque en ese momento lo apoyé a Mario. Eso sucede en todos los partidos políticos”, contó

Para el dirigente, para darle más seriedad a las elecciones internas se debería volver obligatoria la participación de los militantes. “Al hacerlo obligatorio vas a comprometer a esa persona a entender que, de manera responsable crea su ficha, si me inscribo tengo que hacer vida partidaria, tengo que participar. Mientras tanto no va a suceder”, opinó.

Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), también coincidió en señalar que la alta ausencia se debió a que las internas fueron voluntarias y no obligatorias. Asimismo, consideró que los militantes “no todos hacen vida partidaria activa. Eso no es así en ninguna parte del mundo”.

Sobre la falta de competencia interna para explicar la baja participación, Valdez manifestó “que es una explicación alejada de la realidad”. Según manifestó, el Jurado Nacional de Elecciones solo dio cuatro días para la conformación de listas a nivel nacional. “En cuatro días es imposible que los militantes puedan constituir más de una lista. No estás constituyendo un equipo de fulbito para jugar en el barrio, estás conformando una lista para gobernar municipios y regiones. Ha faltado seriedad en el Jurado Nacional de Elecciones al otorgar un plazo de cuatro días para conformar e inscribir listas en este proceso”, dijo.

Esta elección interna fue la primera vez en la que APP optó por la modalidad de “un militante, un voto”. “Fue la mejor alternativa. Fue una decisión pensada, porque el entusiasmo ha sido alto en los militantes en querer participar como candidatos. En muchas jurisdicciones hubo más de una lista”, dijo y citó el caso de la provincia de Trujillo, donde hubo dos listas participantes. “Fue una competencia sin igual donde ambos candidatos han hecho su esfuerzo”, dijo.

Para Carlomagno Chacón, secretario general de Lima Metropolitana de Acción Popular, la baja participación de sus afiliados se debió a que su Comité Electoral Nacional no inscribió la totalidad de las listas en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones. “En Acción Popular, había cuatro precandidaturas para Lima Metropolitana. [...] Ha habido incompetencia por parte del Comité Electoral Nacional que no quiso registrar las candidaturas de forma oportuna ante el JNE. No presentó candidaturas, esta falta de candidaturas ha generado que no exista tanta militancia concurriendo a las urnas. Ese ha sido el problema”, estimó.

Chacón dijo que el partido de la lampa está atravesando una profunda crisis. “Muchos precandidatos perjudicados, que han venido trabajando años con sus bases, van a presentar acciones legales contra el Comité Electoral Nacional, que hasta el momento no ha dado un descargo coherente. Creo que estamos viendo una profunda crisis en el partido. Ir a esta contienda electoral sin candidato a la alcaldía de Lima es un golpe fuerte para el partido”, dijo.

Según Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado, más de 294 militantes acudieron a votar en sus internas. Dijo que la estadística mostrada en el rubro de participación ciudadana en el portal de la ONPE no está considerando los votos en Lima Metropolitana. “Ese es el monto sin incluir a Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana han ido a votar más de 700 personas”, dijo. “Ha sido una enorme fiesta democrática. Se pueden ver las fotos en las redes del partido”, refirió.

Durán dijo que hubiera esperado más participación si el Jurado Nacional de Elecciones hubiera inscrito a los 4 145 nuevos militantes que presentaron. “4 145 afiliados no fueron inscritos. Se ha admitido el amparo por esa actitud inconstitucional e ilegal del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque queremos que sea un símbolo de la violencia contra el ciudadano cuando quiere hacer participación política”, sostuvo.

Sobre la falta de competencia al interior de los partidos, Durán dijo que esa explicación “vista desde fuera es interesante, pero no completa”. Afirmó que en “un sistema de partidos, cuando hay deliberación interna, con secretarios distritales y bases que definen a sus candidatos y señalan que hay lista única no es un problema, sino más bien es un proceso de conciliación y de encuentro”.

“Es verdad que cuando hay una sola lista en un lugar disminuye la presencia real formal para votaciones, pero no necesariamente tener una lista es malo, porque muchas veces esa lista surge de la propia vida partidaria de los propios militantes y eso es un valor”, manifestó.

PASO en la próxima elección

Está previsto que las PASO se realicen para las próximas elecciones generales del 2026. Los dirigentes de Somos Perú y APP se han mostrado a favor de las PASO, mientras que los representantes de Acción Popular y Partido Morado han mostrado sus reservas en esta elección abierta a la ciudadanía en general.

“No se respeta el espíritu y el deseo de la militancia. Por ejemplo, ingresa la ficha de un personaje conocido en un distrito, y gente que no es afín a tu partido, va a votar y decidir por tu partido. Mañana Vizcarra se inscribe en un partido y por popularidad termina siendo elegido. Ahí se distorsiona la voluntad del militante de cada partido. [...] Las PASO no garantizan la voluntad de la militancia de cada partido”, opinó Chacón.

Luis Durán opinó “la mejor modalidad es un militante, un voto para elegir a nuestros candidatos, y luego que el país hable y decida sobre los candidatos en contención otros partidos. Hay que reflexionar si las primarias como concepto resulta razonable en términos de institucionalidad de la participación política, creo que no, creo que debilita la posición del partido, pero habrá que conversarlo en su momento”.

