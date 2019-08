Carlos Bruce | Fuente: Andina

El congresista Carlos Bruce criticó el pedido de la Fiscalía que dispone cambiar el arresto domiciliario por el de reclusión en un penal al expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por haber recibido visitas políticas en su domicilio cuando está prohibido.

“Yo no creo en coincidencias (…) por supuesto que hay algo atrás, esto no puede ser coincidencia, una visita que fue hace más de dos meses atrás, es obviamente una represalia, yo lamento que el Gobierno este entrando en una etapa montesinita de hacer política”, dijo en RPP Noticias.

“Y si no lo están haciendo (represalias) me parece, tenemos que estar todos alertas, de no estar entrando en eso, que es la última fase de desesperación cuando un gobierno esta arrinconando que es usar el poder para coactar a sus adversarios de una manera legítima”, agregó.

"Solo fue 1 visita"

Fiscales adjuntos del Equipo Especial Lava Jato detectaron visitas de los congresistas Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Gilbert Violeta, durante el proceso de verificación del arresto domiciliario de 36 meses dictado contra el expresidente.

La vicepresidenta Aráoz visitó a PPK hasta en nueve oportunidades, mientras que el exministro Bruce hizo lo propio en dos ocasiones. Por su lado, Violeta ingresó a la casa del expresidente tres veces.

Sin embargo Bruce aclaró que solo fue una visita de carácter humanitaria y amical a Kuczynski por haberlo nombrado ministro de Estado durante su período (Julio 2016- marzo 2018).

“Él está detenido en su hogar en un arresto domiciliario y por lo tanto la constitución me faculta visitarlo cuantas veces me da la gana, y yo lo he visitado todo este tiempo 1 sola vez no 2 como dice el documento, así que me parece absurdo el pedido”, comentó.