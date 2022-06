Presidente decidió no responder preguntas de la prensa sobre el caso | Fuente: Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo, tras acudir a la citación de la Fiscalía de la Nación esta mañana, señaló que tiene "toda la predisposición" para continuar asistiendo a las diligencias fiscales del Ministerio Público.

"[Tengo] todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas. Decirles que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo", refirió el jefe de Estado.

Asimismo, manifestó sentirse "satisfecho" tras acudir al Ministerio Público y reiteró su deseo de continuar acudiendo a próximas citaciones.

"Vamos a seguir contribuyendo, acá estamos para dar la cara y lo haremos siempre", señaló.

Tras esas breves declaraciones, el Primer Mandatario evitó responder las preguntas de la prensa porque, según dijo, "tengo en proceso la investigación".

Además, vía Twitter, el presidente Castillo señaló que "en aras de la transparencia" seguirá "dando la cara" pese a " los obstáculos, de mentiras y señalamientos".

"Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia", escribió en la red social.

Sin embargo, estas declaraciones del Presidente no se condicen con la actitud de su defensa legal que, en las últimas semanas, intentó detener la investigación preliminar de la Fiscalía en su contra. Como se recuerda, el último miércoles, su abogado Benji Espinoza se presentó en la audiencia de tutela del Poder Judicial para sustentar el pedido de anular la apertura de dicha investigación.



Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia. (1/3) pic.twitter.com/cn66hTiAfx — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 17, 2022

Indicios razonables

Por otro lado, el Ministerio Público, en un comunicado difundido tras la citación del Presidente, refirió que "existen indicios razonables" de hechos delictivos llevados a cabo en la licitación del Puente Tarata.

"Según la carpeta fiscal existe indicios razonables de hechos presuntamente delictuosos cometidos en el procedimiento de licitación pública [...], para la construcción del puente vehicular Tarata, sobre el río Huallaga, [...] procedimiento que culminó con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata II", señaló la Fiscalía.

El comunicado refiere que el Presidente respondió un cuestionario de preguntas que fueron formuladas por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde y su equipo técnico integrado por el fiscal adjunto Samuel Rojas Chávez, en una diligencia reservada que duró aproximadamente 3 horas y a la que el jefe de Estado acudió acompañado de sus abogados Benji Espinoza, Eduardo Pachas, y Jorge Díaz.

Estas indagaciones forman parte de la investigación preliminar abierta contra el exministro Juan Francisco Silva Villegas, y seis congresistas de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.