Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, participó de las sesiones de clausura del CADE Ejecutivos 2022. | Fuente: RPP

El presidente de IPAE Asociación Empresarial, Gonzalo Galdos, se pronunció este domingo en RPP Noticias sobre la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en la ceremonia de clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2022).

A pesar de que fue invitado oficialmente el pasado 9 de setiembre, el jefe de Estado esperó hasta el último minuto para comunicar que no acudiría a la clausura de la edición 60 de la conferencia empresarial, que se realizó del martes 8 al jueves 10 de noviembre en Paracas (Ica).

En Ampliación de Noticias, el presidente de IPAE, quien participó de las sesiones de clausura del CADE Ejecutivos 2022, afirmó que la ausencia de Castillo Terrones no fue “una sorpresa” para el sector, debido a la falta de respuestas oficiales desde que se formuló la invitación.

“Creo que la reacción [ante la inasistencia del presidente] fue de mucha serenidad. No fue una sorpresa que el presidente no asistiera a la ceremonia de clausura. Habíamos estado consultando hasta el último momento por su presencia y no recibíamos información objetiva. Fuimos [a la CADE] pensando que era probable que no asistiera, al final se confirmó que no estaría”, detalló.

En ese sentido, Galdos consideró que la ausencia del jefe de Estado guarda relación con su posición de “ataque” a los empresarios y a la inversión privada.

“Creemos que la ausencia del presidente es un ejercicio de consistencia en el sentido negativo de este Gobierno. Digo negativo porque se ha pretendido no solamente en la campaña sino después, durante los primeros meses de mandato, atacar a los empresarios y hacernos sentir que somos como los ‘villanos’ y que el accionar empresarial no contribuye en términos de valor y es perjudicial para la marcha del país”, señaló.

“Estos ataques permanentes a la inversión privada y a los empresarios guardan consistencia con la ausencia del presidente”, agregó.

A pesar de mencionar los ataques del presidente contra el sector, el presidente de IPAE dijo que a la organización del CADE Ejecutivos 2022, cuyo lema de este año fue ‘El Perú en emergencia, los peruanos en acción’, le hubiera gustado dialogar con el mandatario para ver una salida a la crisis política que atraviesa el Perú.

Decepción

Luego de referirse a la ausencia de Pedro Castillo al evento donde se reunieron más de 45 expositores tanto del sector privado como público, Gonzalo Galdos expresó la decepción de la organización por la ausencia del titular del Congreso, José Williams Zapata.

“Tengo que extender nuestra decepción por la ausencia del presidente del Congreso, quien había anunciado que estaría presente y al final no se presentó”, lamentó.

Recordó que la organización había formado un proceso de diálogo para que participaran los máximos representantes de los poderes del Estado, a finde evaluar una solución a la crisis.

A raíz de la ausencia de los titulares del Ejecutivo y Legislativo, Galdos exhortó a Pedro Castillo y José Williams a “desempeñar el rol que la historia les demanda” y encontrar una solución democrática y constitucional para dejar atrás los enfrentamientos políticos.

Consultado por su posición sobre la tercera moción de vacancia presidencial que promueve el congresista Edward Málaga, el presidente de IPAE respondió que a los empresarios no les corresponde opinar sobre esa situación, así como al Estado no le corresponde asumir el rol empresarial.

“El proceso, si es vacancia o destitución, no nos toca a los empresarios opinar al respecto”, sentenció.

El balance de CADE

Dejando atrás el aspecto político, Gonzalo Galdos resaltó que uno de los principales logros del CADE 2022 fue que la mayoría de empresas se mostró a favor de dejar atrás el enfoque convencional para crear un “mayor valor compartido”.

“Esto es no solamente centrarnos en los clientes, sino en todos los grupos de interés a los que afectamos con nuestras acciones como empresas”, precisó.

Asimismo, destacó que el sector ha redoblado el compromiso con el desarrollo del Perú, a través de la creación de “valores, empleo digno y que el producto de nuestra empresa ayude al Estado y a la lucha contra la pobreza”.

“Frente a la ausencia de un Estado eficaz, hay desesperación ciudadana y es natural que los ojos se vuelvan hacia los empresarios en la búsqueda de soluciones y apoyo”, sentenció.

Galdos también dijo que es hora de que los empresarios asuman una posición de liderazgo para apoyar al país, en un contexto en que al menos seis de cada diez hogares peruanos redujeron su consumo de alimentos ante el aumento de precios, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“… que los empresarios pasemos de estar en una sensación, en la que pretenden hacernos sentir avergonzados de lo que hemos hecho, a pasar a una posición para convertirnos en esos líderes que pueden apoyar al país en los momentos críticos”, finalizó.