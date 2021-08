Gonzalo Galdós, presidente de Organizational Learning Center.

El presidente de Organizational Learning Center, Gonzalo Galdós, consideró este martes que el sistema educativo estatal no será capaz de recibir a más de 300 mil alumnos que se han trasladado desde el sector privado durante el año 2020 por la pandemia de la COVID-19.



En entrevista con el programa Encendidos de RPP, el ex rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas lamentó que el Gobierno no ha dimensionado el impacto que significará la recepción de todos estos estudiantes en las aulas cuando se retorne a las clases presenciales.



"¿El sistema estatal es capaz de recibir esos más de 300 mil alumnos que se han trasladado entre el 2020 y el 2021 de las instituciones privadas? Mi respuesta es un contundente no. No va a poder hacerlo, no puede hacerlo en este momento con el contingente de alumnos del sistema público", dijo.



"Problema estructural muy grave"



Gonzalo Galdós aclaró que la razón fundamental del traslado de alumnos del sector privado educativo al sector público ha sido "eminentemente económica". Esto, afirmó, a pesar que los ministros de Educación de turno destacaban que era un triunfo de la calidad de la educación pública.



"Entre las razones económicas, de la crisis de la pandemia y la necesidad de pasar a un sistema no presencial, está el hecho que muchísimos colegios presionados por la reducción de pensiones también cerraron. Han cerrado miles de colegios pequeños y nidos", indicó.

El presidente de Organizational Learning Center sostuvo que otro problema "grave" del sector educativo en estos momentos es la conectividad por lo que se impulsa una aceleración de vuelta a las clases presenciales.



"Solamente un 8% en la zona rural tiene conextión a internet y la situación en la parte urbana no es tampoco muy distinta. En Lima Metropilitana solamente el 63% tiene acceso a intenet y en general el 41 % en las otras zonas urbanas", precisó Gonzalo Galdós. Además, agregó que "nos estamos enfrentando a un problema estructural muy grave que se va a ser visibile a partir de marzo del próximo año".



