Procuraduría denunció a congresista Edgar Tello por supuesto recorte de sueldo a trabajadores

El procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia contra el congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, por el presunto delito de concusión. Esto luego de que el legislador fuera denunciado por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores, entre ellos una gestante de ocho meses.

🔴#ÚLTIMO | El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, presentó denuncia contra el congresista Édgar Tello ante la Fiscal de la Nación, por el delito de concusión, a raíz de presuntos cobros que habría realizado a sus trabajadores. pic.twitter.com/MBwSyN8ABI — Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) May 29, 2023

Según el reportaje de Punto Final, la mujer, cuya identidad está en reserva, declaró que el parlamentario le exigió dinero para comprar un proyector con el dinero del bono de 9 900 soles que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año.

La trabajadora dijo que rechazó lo solicitado por el parlamentario y este la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario. Además, la mujer dijo que este pedido de aportes se le hace a los que laboran en la Comisión de Comercio y Turismo Exterior, liderada por Tello.

“Eso fue a mediados de abril. Me alcanzó inclusive una proforma. Le dije: 'Esto es una broma'. No, me dijo 'ahora que estás con el bono no tienes justificación para que no puedas apoyarme con este proyector'. Entonces le contesté que no”, declaró la denunciante.

La mujer también denunció hostigamientos en su contra, pues mostró que es vigilada en la sede del Parlamento. Incluso le prohibieron ir a los servicios higiénicos y consumir sus alimentos. "Salió al baño sin avisar a nadie", se lee en una nota que confirma el seguimiento.

En tanto, dos extrabajadores de Tello indicaron a Punto Final que el congresista recorta el salario a todos sin excepción. Le dieron al dominical las conversaciones de WhatsApp donde se lee las presiones que ejercería el parlamentario para que los empleados den el dinero para comprar ollas y cocinas que son donadas a comedores populares.

Cabe precisar que, según el reportaje, Tello también solicitó en noviembre pasado unos 8 mil dólares a la embajada de Taiwán a fin de comprar ollas, cocinas y cucharones. Lo particular es que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, los parlamentarios están impedidos de recibir donaciones.

¿Qué ha respondido Edgar Tello?

A través de un comunicado publicado en Twitter, Edgar Tello negó la denuncia y pidió una investigación rápida sobre la acusación formulada por su extrabajadora, para conocer “la verdad de los hechos y las conjeturas vertidas tendenciosamente".

"De este modo, instamos a las autoridades competentes a que actúen en forma inmediata y oportuna, y así contrarrestar la campaña de desinformación y desprestigio en contra del Congreso, que es baluarte actual de la democracia en nuestro país", escribió.

El legislador señaló que la trabajadora que lo denunció continúa en la Comisión de Comercio, pese a sus "múltiples faltas laborales" a nivel interno.

“Pese a ello, por ser una madre gestante se le ha considerado la permanencia en la comisión que presido obteniendo el cargo como auxiliar. Sin embargo, ella ha faltado a la verdad ante el medio de comunicación, tomando como un acto de represalia para denigrar mi imagen como parlamentario”, indicó.

El excongresista de Perú Libre también se refirió al uso de servicios higiénicos por parte de sus trabajadores y admitió que su personal debe registrar sus desplazamientos en un cuaderno.

“Sobre los servicios higiénicos, debo precisar que en la oficina de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo existe un baño, pero aún sí el personal que desea usar los servicios higiénicos del edificio lo pueden hacer en cualquier momento con la única sugerencia que al salir de la oficina se anoten en el cuaderno de desplazamiento”, señaló.

Respecto a la acusación de que obligaría a los trabajadores de la comisión a comprar cocinas, ollas y otros utensilios para donar a comedores populares, el parlamentario respondió que no ha emitido ninguna orden de recaudación económica.