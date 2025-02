Rafael Dumett denunció que el Ministerio de Cultura no quiere premiarlo en ceremonia por sus críticas al Gobierno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rafael Dumett, ganador del Premio Nacional de Literatura 2024 por su novela ‘El camarada Jorge y el Dragón’, denunció que un funcionario del Ministerio de Cultura postergó indefinidamente la ceremonia de premiación por las declaraciones que hizo contra el gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, el escritor señaló que la ceremonia está establecida en las bases del premio y que en los últimos días obtuvo información sobre una resolución con la que se buscaba modificar la obligación del Ministerio para otorgarle el reconocimiento.

“Yo sé de primera mano que hubo una decisión por parte del Ministerio de Cultura de postergar indefinidamente esta ceremonia porque al ministro o a altos funcionarios del Ministerio no les gustaron mis declaraciones sobre el gobierno que no son nada sofisticadas, nada originales”, dijo.

“Hubo una resolución, pasada entre gallos y medianoche, por parte del Ministerio de Cultura para de pronto modificar esta pequeña necesidad, esta obligación de realizar esta ceremonia y que sospecho pretende aplicarse de manera retroactiva con nosotros (…) No me sorprendería que estén en este momento buscando nuestras direcciones y mandarnos las medallas conmemorativas por correo y de esta manera decir que han cumplido”, añadió.

Críticas al Gobierno

Dumett fue crítico con el Gobierno de Dina Boluarte, sobre quien dijo que “terminará en la cárcel”; sin embargo, precisó que este punto de vista no es solo suyo, sino que lo comparte la mayoría de la población. Por ello, consideró que el Gobierno no quiere dar espacios a las personas para que expresen lo que sienten.

“Simplemente he señalado de manera continua que la señora Dina Boluarte terminará en la cárcel cuando el péndulo de la historia ponga las cosas en su sitio y he señalado también, entre otras cosas, que este Gobierno tiene una entraña criminal. Entonces, aparentemente estas cosas, que no son nada originales, lo piensan y lo sienten una enorme mayoría de la población contra este Gobierno que tiene una aprobación del 3 %”, señaló.

En ese sentido, indicó que actualmente hay una estrategia por parte del Gobierno para reprimir a la ciudadanía a nivel cultural y que ello se ha hecho evidente en los últimos meses con diversas actitudes del Ejecutivo con personajes que no han sido reconocido cuando debían.

“Hay una desnaturalización explícita del Lugar de la Memoria. Hay una desactivación de estos premios otorgados por la Casa de la Literatura a personas que bueno, son incuestionables, en términos de lo que es un mérito cultural obtenido, por ejemplo, por Juan Acevedo”, sostuvo.

“Hay una mezquindad profunda en el hecho de, por ejemplo, no permitir que una persona tan reconocida y meritoria como Nicolás Yerovi no pueda ser velado en la sede del Ministerio de Cultura. Esto es sistemático, es parte de una estrategia que, además, se produce por parte del Gobierno no solamente en el frente cultural, sino en todos los frentes”, agregó.