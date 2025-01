Dina Boluarte vuelve a dirigirse a encuestadoras por su aprobación: "No les he dicho que me suban, he dicho pónganme cero"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte volvió a dirigirse a las encuestadoras que realizan estudios respecto a la aprobación de su Gobierno. En una actividad oficial, realizada este viernes, la mandataria pidió nuevamente que su gestión sea calificada con "cero". Además, aludió a los medios de comunicación que publican dichas encuestas.

“Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido, eso nadie lo puede negar. Ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas 3 %, 4 %", sostuvo.

"Ayer, un periódico que nos quiere mucho nos ha puesto un puntito más, 5 %. Yo lo que les he dicho es: No me hagan el favor, no les he dicho que me suban, he dicho pónganme cero cero [y] ya estamos tranquilos, no nos preocupamos y nos concentramos en seguir trabajando”, agregó.

Cabe señalar que, el último 20 de diciembre, la jefa de Estado ya se había dirigido a las encuestadoras. En esa ocasión, no solo pidió que se le califique negativamente, sino que acusó, sin dar mayores detalles, que le habían pedido "alguito" a cambio de manipular las cifras referidas a su aprobación.

"Y a los que me califican que dizque que tengo 3 % de aprobación, yo les digo a ellos: de una vez pónganme cero cero, así estamos empatados y nos vamos a penales. A ellos les digo: para qué gastan su dinero, su energía", indicó en aquella oportunidad.

"Primero, empezaron poniéndonos 11 %, luego nos tocaron la puerta: 'pero dennos alguito, pues, le podemos subir dos puntos; o sea, a 11'. Yo les he dicho: ‘nada, porque ese dinero prefiero gastarlo para las hermanas y hermanos", aseguró.

Estas declaraciones fueron rechazadas por la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) que, a través de un comunicado, exigió a Boluarte "una rectificación inmediata". Además, resaltó que las empresas que conforman su asociación trabajan "con seriedad y nunca solicitan dinero, dádivas ni ningún tipo de favor para entregar resultados verídicos".

"Nadie puede dirigirme el dedo"

Vale resaltar que ayer, jueves, durante una actividad oficial, la mandataria también tuvo polémicas declaraciones a raíz de la investigación fiscal que se le sigue por el caso Cofre presidencial.

"Estamos trabajando día con día y el 28 de julio del 2026, cuando tenga que decirles adiós, me iré con la palabra de decir misión cumplida, con el orgullo de peruana y decir 'gracias, Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo'; y lo hice de manera honesta con las manos limpias", señaló desde Trujillo, La Libertad.

"Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción. Me ponen carpetas porque dicen que 'El Cofre' estaba en Ica, luego dicen que estaba en Chilca, que ha llevado a Vladimir Cerrón [...] A quién en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que a las 10 de la mañana, luego de que, como abogada, fui a emitir mi voto a elegir al decano del Colegio de Abogados de Lima, voy a llevar en 'El Cofre presidencial' a Vladimir Cerrón [...] Esa es la carpeta fiscal que tengo, solo me queda decirle a Dios: 'Dios, dame tolerancia porque no saben lo que hacen", agregó.

Sobre el caso Cofre presidencial, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, reprogramó la toma de declaración de la jefa de Estado para el próximo 29 de enero. Esto luego de que su abogado, Juan Carlos Portugal, anunciara en RPP que la mandataria no acudiría a la citación programada para el pasado 15 de enero, pues se consideró que la ampliación de la investigación se realizó "fuera de plazo".