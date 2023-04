Rafael López Aliaga pidió que el Congreso promulgue una ley para prohibir "la perturbación de la paz" de los ciudadanos | Fuente: MML

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció hoy, domingo, sobre la disposición de la Municipalidad de Surco de prohibir a los limpiadores ambulantes de parabrisas en su jurisdicción y anunció una medida similar en toda Lima.

“Ya hemos llegado a un límite (…) que un señor asesine a un ciudadano porque no le da medio sol por un parabrisas. Creo que hay que poner coto a esta locura y vamos a recuperar la autoridad que es lo que toca como ciudadanos de Lima”, indicó.

"Yo celebro que el señor (Carlos) Bruce haya hecho un decreto de alcaldía que a mí me sirve bastante porque muestra que es posible hacerlo", agregó.

En ese sentido, indicó que, el próximo viernes, durante la sesión del Concejo Metropolitano, se verá una ordenanza que "refuerce" lo dispuesto por el municipio de Surco.

"Tengo que ir al Concejo Metropolitano, el viernes tenemos que ir (...) A ese decreto de alcaldía, yo creo que hay que darle un poquito más de fuerza. Hay que sacar una ordenanza, una resolución de alcaldía", sostuvo.

Respecto a la naturaleza de dicha ordenanza anunciada, el alcalde de Lima indicó que sería similar a "la intangibilidad del Centro Histórico".

“(Será) similar a la ordenanza de intangibilidad. La Policía y Serenazgo están con la instrucción de que cualquier persona que viole la intangibilidad de Lima histórica va presa”, resaltó.

"Siempre es una extorsión"

Consultado sobre aquellos limpiaparabrisas que trabajan honestamente sin amenazar a los choferes, el burgomaestre señaló que sus "estadísticas" indican que siempre se trata de una extorsión.

"La estadística que tenemos es fatal. La estadística dice que siempre es una extorsión y es una amenaza. El mismo hecho de tirarle agua o jabón a su vidrio no es normal. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, vaya a cualquier parte de la tierra y no existe eso”, resaltó.

Por ello, indicó que la disposición del municipio capitalino es que se tome presa a cualquier persona que "tire agua con jabón" a un parabrisas.

“(En) las vías metropolitanas que son competencia nuestra, tenemos esa disposición de que no se amenace a ningún ciudadano que tiene su auto y le tiran el agua con jabón de frente al parabrisas, que es una falta de respeto, para empezar. La Policía y Serenazgo están autorizados a tomar presa a esa persona que viole la paz de un ser humano”, sostuvo.

Asimismo, sobre la disposición de serenos suficientes para hacer el trabajo de fiscalización en los semáforos de los distintos distritos de la ciudad, el alcalde dijo que es un tema que "se va detectando".

"Esto es un tema que se va detectando y se va tomando presas a las personas que violen esta disposición", indicó.

Además, el alcalde de Lima invocó al Congreso de la República a promulgar una ley para que no "le quiten la paz" a los ciudadanos.

"Invito al Congreso a proteger en todas las ciudades del Perú a los ciudadanos que no tenemos por qué estar amenazados por locos que sacan un cuchillo. Debe haber una ley que prohíba que a una persona que está tranquila le quiten la paz”, resaltó.