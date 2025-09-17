Últimas Noticias
Rafael López Aliaga denunció la existencia de una “maniobra política” para desprestigiarlo en audiencia con el papa León XIV

Rafael López Aliaga es alcalde de Lima desde enero de 2023.
Rafael López Aliaga es alcalde de Lima desde enero de 2023. | Fuente: Municipalidad de LIma
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según la Municipalidad de Lima, se pretendió orquestar un “desaire” de parte del papa León XIV hacia el alcalde Rafael López Aliaga.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, llegó a la Ciudad del Vaticano para un encuentro con el papa León XIV, pero denunció una “maniobra política” por la que canceló su audiencia con el sumo pontífice.

A través de sus redes sociales, la MML indicó que se tenía previsto un acto protocolar de “respeto institucional”; es decir, el saludo de López Aliaga al pontífice durante la Audiencia General que se celebra todos los miércoles en la Plaza de San Pedro.

No obstante, la comuna limeña dijo que se identificó indicios de una “presunta emboscada diplomática” que, según su versión, contó con la participación de sectores del Gobierno central y “operadores mediáticos” afines al oficialismo, con el fin de “dañar” la imagen del burgomaestre y de la municipalidad ante la comunidad internacional.

“La estrategia, según información obtenida, coordinada desde el entorno de la Cancillería peruana, consistía en garantizar el ingreso del alcalde y su delegación a la Audiencia (pases ya confirmados oficialmente por la Prefectura de la Casa Pontificia), para luego excluir deliberadamente al alcalde del momento protocolar de saludo al Papa, favoreciendo a otras personas designadas por la embajada del Perú en el Vaticano”, se lee en un mensaje posteado en Facebook.

MML dice que se pretendió orquestar “desaire” del papa León XIV a López Aliaga

De acuerdo con la versión de la MML, este acto buscaba fabricar “la falsa impresión de un desaire” de parte del papa León XIV hacia López Aliaga, quien planeaba entregarle a su santidad las llaves de la Ciudad de Lima y un Varayoc andino, objetos que fueron otorgados provisionalmente a la Embajada del Perú en Italia a la espera de una futura audiencia.

“La decisión ya fue formalizada mediante nota verbal diplomática del 16 de septiembre, en la que se notificó oficialmente que el alcalde no se prestaría a una operación de manipulación política que buscaba utilizar, maliciosamente, a la figura del Papa”, indicaron.

A raíz del incidente, López Aliaga adelantó su viaje a Washington (Estados Unidos), a donde llegará para asistir a una diligencia que es parte del proceso judicial entre la MML y la empresa brasileña Odebrecht por la concesión de los peajes durante la gestión de Susana Villarán.

“La MML exige respeto por la institucionalidad limeña y por la investidura de su máxima autoridad. Resulta inaceptable que intereses políticos subalternos pretendan utilizar actos diplomáticos de alto nivel para denigrar a autoridades que no se alinean con la narrativa oficial del gobierno de turno”, señalaron.

Rafael López Aliaga MML Municipalidad de Lima

