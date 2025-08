Rafael López Aliaga envió un formato de decreto de urgencia a la PCM para agilizar el proyecto del tren Lima - Chosica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles que ya le envió al primer ministro, Eduardo Arana, un formato de decreto de urgencia para agilizar el proyecto sobre el tren Lima - Chosica.

"Anoche he enviado un formato de decreto de urgencia al señor premier, a pedido del defensor del Pueblo. Lo he enviado de buena fe. Cuando hay voluntad política las cosas salen rápido, pero si no hay, las cosas se demoran cinco años, se guardan y se canibalizan. En el Perú pasa eso", expresó.

López Aliaga dijo esperar que el Ejecutivo considere el documento que les envió y trabajen sobre ella para conseguir que el proyecto se ponga en marcha. No obstante, recalcó que no se reunirá con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

"Yo no puedo estar reunido con una persona que adelanta opinión, que dice que esto va a funcionar en cinco años", expresó.

Critica pedido de la Fiscalía

Por otro lado, el burgomaestre capitalino calificó como "persecución política" el hecho de que la Fiscalía solicite incluir como tercero civil responsable al partido político Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) en el caso Lava Jato.

"Una majadería, está clarísimo que Renovación Popular se inicia en el 2020, con un estatuto distinto, personas distintas, sin el señor Luna Gálvez que tiene otro partido inclusive, entonces es ganas de reventar la vida. Persecución política, están acostumbrados, les gusta el show", indicó.