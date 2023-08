Jorge Muñoz sobre discurso de Rafael López Aliaga: "No ha conseguido ninguna solución y más bien es un mensaje plagado de adjetivos"

Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, respondió a las acusaciones que le hizo el actual burgomaestre Rafael López Aliaga, quien lo señaló de haber aceptado ir a un segundo arbitraje con el consorcio Rutas de Lima por la controversia de los peajes en vez de acudir a la justicia peruana para pedir la nulidad del contrato.

"Su discurso ha estado plagado de cosas incoherentes y que no son reales. En el 2013 no era alcalde de Lima, sino Susana Villarán, luego Luis Castañeda. Los dos tuvieron participación con este contrato tocado por la corrupción como también con OAS en Vías de Lima. Cuando llego al municipio hicimos una serie de acciones para lograr la nulidad de los contratos", afirmó Muñoz en el programa Todo se sabe de RPP.

Jorge Muñoz también criticó que Rafael López Aliaga no tomara los peajes el pasado 29 de julio como lo prometió. En ese sentido, le recomendó al alcalde de Lima buscar soluciones.

"Él dijo que el 29 tomaba los peajes y no lo ha hecho, no ha conseguido ninguna solución y más bien es un mensaje plagado de adjetivos que lo único que generan es violencia social", añadió.

Muñoz sostuvo que López Aliaga le reclama por ir a un arbitraje, pero es algo que hará próximamente.

"Él dice que yo no debía haber ido a un arbitraje, pero ha nombrado a un árbitro justamente para acudir a un arbitraje: al señor José Antonio del Solar. Entonces, por un momento dice no hay que usar los contratos y luego se contradice", expresó.

El exalcalde explicó también que en el caso de los arbitrajes se puede llegar a una solución; sin embargo, dijo que no se pudo lograr resultados debido a falta de sanciones concretas a corruptos.

"¿Por qué no se obtuvo resultados positivos en anteriores arbitrajes? Porque los árbitros dijeron hasta que en el Perú no se sancionen a los corruptos, esto, al no ser cosa juzgada, no podemos convalidar la corrupción en los arbitrajes. Cuando discutiamos el tema de la corrupción, llevamos como testigos al fiscal Rafael Vela", explicó.

Gestión de López Aliaga

Jorge Muñoz también se pronunció sobre el desempeño de Rafael López Aliaga al frente del Municipio de Lima. En ese sentido, indicó que no emitirá una opinión al respecto, pero cuestionó no haber cumplido sus promesas de campaña.



"No tengo ninguno de los logros que pueda demostrar y eso es algo que los periodistas han estado destacando ultimamente. A mí no me corresponde calificarlo, pero mira las encuestas cómo estan. Yo me pregunto: ¿dónde están las dos mil motos que prometió? ¿Dónde está el 10 % de lo que se iba a dar a las ollas comunes? No se ha hecho tampoco. La población hará su propio juicio

de valor, pero a mi no me corresponde calificarlo", afirmó.