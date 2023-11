“Es disuasivo”: el alcalde de Lima reiteró pedido de militares en las calles para hacer frente a la inseguridad

Lima Rafael López Aliaga: se entregarán 400 motos a la Municipalidad de Lima para ayudar a la policía a combatir la inseguridad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que se entregarán 400 motos a la Municipalidad de Lima para ayudar a la Policía Nacional en los trabajos de patrullaje para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana en toda la ciudad.

En Enfoque de los Sábados, Rafael López Aliaga también informó que otras 3 600 motos se entregarán antes de marzo de 2024. Esto como parte de las medidas de acción que está ejecutando su gestión para brindar seguridad a los vecinos.

“Hemos ido, a través de Naciones Unidas, para compras, para que no haya corrupción, que se aun proveedor internacional y de prestigio. La buena pro se está dando este mes. En diciembre la primera entrega es de 400 motos y hay 3600 motos que tienen que llegar antes de marzo”, dijo el burgomaestre.

Pide presencia de militares en las calles

Sobre los altos índices de inseguridad ciudadana, pese a los estados de emergencia, el alcalde de Lima dijo que ha solicitado al Ministro del Interior la presencia del Ejército en las calles. Además, dijo que es necesario que un grupo de inteligencia actúe para desarticular las bandas delictivas, como el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’, que están operando en la ciudad.

“Yo le he pedido y voy a tener una reunión, hoy o el día de mañana, con el ministro del Interior. Le he pedido presencia militar. Estamos con un terrorismo urbano, eso es clarísimo. La presencia militar es muy importante en todo Lima. ¿Qué le cuesta al Gobierno sacar las tanquetas y distribuirlas por toda la ciudad? Es disuasivo, un ‘choro’ (delincuente) no va a estar ahí porque va a tener pánico tener una tanqueta cerca”, afirmó.

“Le he pedido inteligencia. Igual que derrotaron al terrorismo, con inteligencia, grupo de elite. Lo mismo, el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’. Esta cantidad de gente que ha invadido nuestro país hay que irla sacando con inteligencia", indicó.

Cámaras de seguridad en Lima

El alcalde Lima también habló sobre la inversión en cámaras de seguridad. “Tenemos cuatro mil cámaras funcionando, vamos a tener 40 mil en estos cuatro años. Temas que se han dejado tirados por más de veinte años, pero que los estamos haciendo en este periodo”, agregó.

Finalmente, Rafael López Aliaga dijo que se está interviniendo los lugares donde se vende celulares robados. “Lo estamos haciendo cada noche en el estado de emergencia. Estamos yendo a cada lugar donde se venden celulares manchados con sangre sin orden judicial”.