Regidora de MML descarta descarrilamiento de tren donado: "Es un exceso llamarlo así"

Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima (MML), en diálogo con RPP, se pronunció en torno al aviso remitido ayer, lunes, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respecto al descarrilamiento de uno de los coches que integran lo que será el Tren Lima-Chosica, el cual fue presentado ayer en el Parque de La Muralla.

Al respecto, la funcionaria indicó que ha recibido "informes técnicos" que señalan que tal descarrilamiento "no existe" y que es "un exceso" llamarlo así. En ese sentido, explicó que lo reportado al MTC es algo que sucede "en cualquier vagón" que pasa por una línea férrea "sin líquidos" que permiten ese tránsito.

"Personalmente, he recibido los informes técnicos de las áreas competentes y no existe tal descarrilamiento. Cuando uno pone los vagones por primera vez, es más, los vagones no tenían los fluidos, no tenían los líquidos, no tenían el aceite", sostuvo.

"No es un descarrilamiento, es un exceso llamarlo así. Yo he sido informada por los técnicos que, normalmente, cuando tú desembarcas a los coches del buque, sin los fluidos, sin los líquidos para ser asentados en la línea férrea, tienes que, justamente, sostenerlos con una locomotora delante y otra atrás", aseveró.

Rocha Gallegos sostuvo que los fluidos a los que se refiere "son los aceites, el petróleo" necesarios "para darle operatividad" a la maquinaria.

"Todo eso lo tienes que asentar en el riel y hay una pieza en la rueda que se llama buje. Ese buje tiene que estar en ese eje. Si se sale un poco, lo vuelves a meter. Eso demoró 15 minutos en ponerlo", resaltó.

"En esa ruedita, que une la parte de la rueda, se llama buje [y] tiene que encajar. Si no encaja un poquito, se sale, y eso demoró 15 minutos colocarlo de nuevo. Eso pasa en cualquier vagón que, justamente, entra sin líquidos en una línea férrea", añadió.

La regidora indicó que "hoy por hoy, lo que necesitamos es, una vez que ya termina, ponerle los líquidos, los fluidos, ponerlo en la línea férrea, hacerlo transitar en marcha en vacío a un kilómetro de 10".

"Eso suele pasar siempre en todo lo que es vagones y trenes", culminó.

¿Cuál fue el aviso que se remitió al MTC?

Cabe resaltar que ayer, en una actividad encabezada por el alcalde de Lima Rafael López-Aliaga, se presentó al público el primer lote de los vagones y coches que llegaron desde EE.UU. y que formarán parte de lo que será el Tren Lima-Chosica. Las maquinarias fueron trasladadas desde el Callao hasta el Parque de La Muralla por la línea férrea.

Horas después de finalizada la presentación, se hizo público un documento remitido por Anderson Meza Galindo, gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Asuntos Ambientales de la concesionaria Ferrovías Central Andina, en el que indicaba al MTC que "en circunstancias en que el maquinista [...] operaba [...] jalando 1 locomotora y 5 coches que fueron descargados del puerto en Callao [...], con dirección referencial de Callao a Lima, que al hacer su aproximación al PK 14.500 (altura del Parque de la Muralla), se descarrila el coche 4008, siendo encarrilado a las 17:40 Hrs.".

"Las causas del evento son materia de investigación a ser presentadas en el informe final", remarcó.