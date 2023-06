Renzo Reggiardo propone que serenos utilicen armas de fuego para cumplir sus labores

Lima Reggiardo señaló que la denominada ´Toma de Lima´ era más "un tema de publicidad"

Reggiardo señaló que la denominada ´Toma de Lima´ era más "un tema de publicidad" | Fuente: Andina

El teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se refirió a la aprobación del proyecto de ley que faculta a los serenos a utilizar armas no letales para el cumplimiento de sus labores y manifestó que ello no solucionaría el problema de la inseguridad. Por el contrario, planteó el uso de armas de fuego para equipar a los serenazgos.

"Las normas están para acatarse, evidentemente. No nos oponemos a que se pueda dotar de armas no letales a los serenos. Es evidente que lo tenemos que hacer, porque hay que protegerlos con las herramientas que están a disposición. Pero lo que yo sostengo es que es un paliativo que no va a generar mayor impacto en la reducción de la delincuencia", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hay que dar los pasos más adecuados. Hay que profesionalizar a nuestros serenos y darles todas las herramientas necesarias para actuar de forma eficiente. Y que utilicen armas de fuego, armas de uso civil, evidentemente, porque sería una policía municipal. No sería una fuerza que se oponga a la Policía", agregó.

Además, mencionó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sí se mostró de acuerdo con su iniciativa, pero tenía algunos reparos respecto de una posible inconstitucionalidad de la propuesta.

"(Rafael López Aliaga sí estaba de acuerdo, pero) tenía algún reparo, evidentemente, en la utilización de armas de fuego, porque le habían manifestado que esto era una trasgresión a la Constitución. Y no es cierto. La Constitución solamente establece que la utilización de armas de fuego de guerra recae en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero no se refiere a utilización de armas de fuego para uso civil, que perfectamente podría encajar en la policía municipal o el Serenazgo", explicó.

Toma de Lima "es más un tema de publicidad que otra cosa"

En otro momento, se pronunció sobre una posible ´Toma de Lima´ y dijo que se trataba más de un tema de publicidad. Asimismo, precisó que debían enfocarse en otros tipos de operativos como la venta de celulares robados.

"Hemos estado en permanentes y constantes coordinaciones. Las coordinaciones están en muy buen nivel, no solamente con la situación esta de la posible toma de Lima, que la verdad creo que es un tema más de publicidad que otra cosa, sino en distintos operativos que venimos realizando conjuntamente como, por ejemplo, estos lugares que expenden celulares teñidos y bañados de sangre. Eso es algo que se vienen haciendo hace tiempo, como también controlar la prostitución y la trata de menores", finalizó.