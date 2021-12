Pedro Castillo: “¿Por qué tengo que cerrar el Congreso? Lo que voy a cerrar son las brechas de pobreza”

El mandatario se pronunció sobre la posibilidad de cerrar el Parlamento. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió este sábado a la posibilidad de un cierre del Congreso ante la moción de vacancia en su contra que impulsa ese poder del Estado.

El mandatario participó de la inauguración de ‘Virgen de Vidawasi’, un centro de Salud Pediátrica y Cáncer Infantil en la provincia cusqueña de Urubamba.

Tras el evento público dio declaraciones sobre la actualidad política del país y se consultó por un posible cierre del Parlamento.

“¿Por qué tengo que cerrar el Congreso? Lo que voy a cerrar son las brechas de pobreza”, manifestó el jefe de Estado.

Sobre posibles revelaciones

Previamente, durante su intervención el mandatario se refirió a posibles revelaciones periodísticas respecto de su gestión. Según precisó se estaría tramando difundir material con “muchas ediciones”, a lo que respondió que no podrán callarlo.

“Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos. No podrán callarnos y no podrán doblegar el esfuerzo", dijo.

Moción de vacancia

El pleno del Congreso votará el martes 7 de diciembre si se admite a debate la moción de vacancia contra Pedro Castillo por "permanente incapacidad moral". Antes de esa fecha, el mandatario anunció una serie de encuentros con los líderes de los partidos representados en el Parlamento.

En vísperas, el jefe de Estado aseguró que va a "defender a esta democracia cueste lo que cueste" y pidió al Congreso que "fortalezca la unidad del pueblo".

"No nos saquemos los ojos entre nosotros. Es momento de sentarnos y la unidad tiene que ser en la práctica, del discurso a la acción", sostuvo durante un evento público.

Sobre las denuncias de presunto tráfico de influencias en su entorno, el presidente dijo que tiene la suficiente capacidad moral para corregir y sancionar a las empresas que abusan de la confianza que les ha entregado.

