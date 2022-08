Ricardo Márquez fue vicepresidente del Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. | Fuente: RPP

El expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, expresó hoy su intención de ser candidato presidencial en las próximas elecciones que, de acuerdo con la ley y si es que Pedro Castillo no es vacado o inhabilitado, se desarrollarán en el año 2026.

En entrevista con ‘Ampliación de Noticias’, Márquez dijo que cuenta con el respaldo de su familia y de un grupo de amigos, entre los que figuran el exministro del Interior, Mariano González, y el expresidente de la CONFIEP, Roque Benavides, para formar el partido político denominado ‘Alianza Democrática’.

“Hasta me he enfermado del estómago por tomar la decisión, porque no es fácil. Siempre he considerado que quien entra a la política lo hace para servir”, manifestó ante la pregunta de si se animaría a ser candidato a la presidencia.

“Lo que quiero es que el Perú comience a ver que hay gente que puede manejar el país, personas honradas y capaces a nivel mundial”, agregó.

En ese sentido, Ricardo Márquez, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Alberto Fujimori, afirmó que con su anuncio de candidatura quiere fomentar que más profesionales probos se presenten a los próximos comicios.

“Hablé con [mis hijos] y mi esposa, y me dijeron: ‘Entra porque ya tú tienes que hacerlo’. Mi hijo me dijo: ‘Papá, si tú entras van a haber otros como tú que van a querer y el Perú va a tener gente profesional queriendo entrar’. Yo le digo que estoy dispuesto a competir”, agregó.



Así, el expresidente de la SIN dijo que, de llegar a Palacio de Gobierno, se centraría en aplicar en el Perú una “economía social de mercado”, replicando el modelo de Alemania. Además, se comprometió a alejarse del entorno familiar y amical para evitar suspicacias sobre presuntos favorecimientos en adquisiciones del Estado.

“Lo primero que se tiene que hacer es no tener ningún entorno familiar, cosa que sucedió conmigo cuando fui vicepresidente porque ninguno de mis hermanos hizo algo con el Gobierno”, puntualizó.

El primer paso es consolidar el partido

De otro lado, Ricardo Márquez indicó que se encuentra en el proceso de consolidar el movimiento ‘Alianza Democrática’ para concretar su candidatura a la Presidencia de la República.

Señaló que está en conversaciones con empresarios y políticos para conformar el partido político que, según adelantó, tendrá una ideología de centro. “Ni izquierda ni derecha”, sentenció.

“Acá no va a hacer una reunión de lujo. Vamos a tener una ideología y un objetivo a largo plazo”, remarcó.

Asimismo, el exvicepresidente se mostró confiado en que el nuevo partido político no será utilizado como “vientre de alquiler". A su criterio, esta situación ha contribuido a la actual crisis política porque las agrupaciones políticas con representación congresal suelen estar divididas por no tener integrantes que no comparten la misma ideología.

“No queremos ser un partido de alquiler como lamentablemente hay en el Perú, porque estos son los resultados: partidos que no son partidos y están divididos sin objetivos claros”, puntualizó.





