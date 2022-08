Ricardo Márquez, expresidente de la SNI, señaló que Aníbal Torres no ha cumplido con lo esperado en un Premier en términos de gestión | Fuente: Andina

Ricardo Márquez, exvicepresidente de la República y expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en diálogo con RPP Noticias, se mostró a favor de la salida de Aníbal Torres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunciada el día de ayer con su renuncia al cargo.

"Yo he estado en varias reuniones con él, porque he estado 4 años en la SNI, y la verdad es que yo he estado esperando en qué momento sale porque ya no daba para más", señaló.

Asimismo, subrayó que el saliente Premier "sabe respecto a su profesión", pero que, a su parecer, no ha logrado trazar "un camino para que el país progrese en términos de creación de empleo, buscar asociar a los trabajadores, a los empresarios".



"El país, prácticamente, ha estado funcionando sin ninguna autoridad. Eso es lo que yo he sentido como ciudadano y como dirigente gremial", remarcó.

"Nunca hubo diálogo"

Respecto a la gestión de Aníbal Torres en la PCM, Márquez señaló que nunca hubo convocatorias para establecer compromisos entre el Gobierno y el empresariado por el bien del país.

"Nunca hubo una reunión en la cual haya un compromiso de parte del Gobierno (con) el empresariado y eso que nosotros lo hemos buscado (...) Simple y llanamente se han dado decretos supremos con los cuales nosotros, como empresarios, no estamos de acuerdo", puntualizó.



Márquez consideró que Torres no comprende la dinámica de la economía en la actualidad y que, en ese sentido, no ha establecido diálogos considerando el contexto mundial.

"La verdad es que nunca ha habido un diálogo de esa naturaleza de un Gobierno que ve lo que sucede en el mundo. Nosotros siempre hemos dicho que el Perú depende del mundo en más del 60% y, por tanto, tiene que haber interlocutores que sepan asimilar lo que pasa y cómo nos está afectando lo que sucede", explicó.

En esa línea, sostuvo que economías como la chilena y la colombiana han mantenido un crecimiento económico en este año, pese a la crisis mundial, porque hubo "un control del país, una autoridad" a diferencia del caso peruano.

Por otro lado, Márquez dijo que lo más probable es que el nuevo Premier sea elegido entre los allegados al Ejecutivo.

"Lamentablemente, conociendo algo de lo que sucede con el Presidente (...), él va a recurrir a su gente que conoce al 100%. Ese es un derrotero que no ha funcionado, porque los ministros no tienen ese perfil", consideró.

Ante ello, pidió al Presidente tomar en cuenta las sugerencia del Acuerdo Nacional para que se escoja funcionarios competentes.

"Yo creo que lo que el Presidente tiene que hacer es mirar fuera de su comité ejecutivo del Consejo de Ministros. Yo le diría que mire lo que el Acuerdo Nacional le sugirió. El Acuerdo Nacional sugirió un gabinete de consenso, lo mismo le pidió la Iglesia (...) Si pones a un gabinete de consenso, va a ser mucho mejor para el Presidente", subrayó.