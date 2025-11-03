Roberto Chiabra sobre asilo a favor de Betssy Chávez: "Esto debe tomarse como una vergüenza para el país"

En RPP, el congresista y precandidato a la Presidencia de la República, Roberto Chiabra, calificó de "profundo pesar" el asilo otorgado a Betssy Chávez por parte del Gobierno de México.

Roberto Chiabra, precandidato a la Presidencia de la República por la alianza electoral Unidad Nacional, se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez, quien, según la Cancillería, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.



“Esto debe tomarse como una vergüenza para el país”, dijo durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV.



El actual congresista criticó el comunicado de prensa de la Cancillería peruana en el que se señala que el Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México por conceder asilo diplomático a la extitular del Consejo de Ministros.



“Ese comunicado refleja sorpresa. ¿Nadie sabía que podía asilarse, nadie sabía que tenía intención de asilarse?”, se preguntó.



Chiabra León calificó de “profundo pesar” lo sucedido y lamentó que “nadie le haya hecho un seguimiento” a la también exministra de Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo.



“Estamos en un momento de violencia donde todos hablamos de la inteligencia policial, del seguimiento a las calles. Y se nos va, así tan fácilmente. Esto es una vergüenza”, remarcó.



Betssy Chávez está acusada del presunto delito rebelión junto con Pedro Castillo por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces mandatario.



Por otra parte, el presidente de la República, José Jerí, dio a conocer que, “con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país”.

Bettsy Chávez y el asilo diplomático

El canciller Hugo de Zela anunció este lunes que Betssy Chávez, exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo y procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, una información que, según dijo, se conoció en las últimas horas.

En una conferencia de prensa realizada este lunes en Torre Tagle, De Zela anunció que el país ha decidido romper relaciones diplomáticas con dicha nación.

“Hoy, hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, señaló.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido, en la fecha, romper relaciones diplomáticas con México”, aseveró.

El canciller recordó que, durante los acontecimientos de diciembre de 2022 que significaron el término del gobierno de Pedro Castillo, "el Gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha y difundió una versión tendenciosa e ideologizada".

"La verdad es que han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”, resaltó.

El canciller Hugo de Zela hizo alusión a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político".

"Con este acto, lo que ella ahora pretende sostener es que la cómplice de Pedro Castillo, Betssy Chávez, también es una perseguida política. Eso es falso. Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecuciones políticas", señaló.

"Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país, con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias", acotó.

El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que, siguiendo los tratados internacionales, el gobierno de México debería comunicar la situación de Chávez Chino, lo cual, según dijo, hasta ahora no ha ocurrido.

"Este es un proceso que está normado por una serie de convenios internacionales […] Lo primero que tiene que ocurrir es que debemos recibir una comunicación formal del gobierno de México y eso da inicio al proceso. Esa comunicación, hasta ahora, no la hemos recibido”, refirió.