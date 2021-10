Excongresista Rocío Silva Santisteban | Fuente: Andina

La excongresista Rocío Silva Santisteban expresó su conformidad con la designación de Mirtha Vásquez como la nueva presidenta del Consejo de Ministros, tras la salida de Guido Bellido.

“Me parece que es un giro interesante en el Gobierno. Confío plenamente en Mirtha Vásquez. Me parece que poner a una mujer como premier también ha sido una decisión riesgosa viniendo de un gobierno que había tenido en su mayoría en el Gabinete a puro varones”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

“Me refiero a una apertura política y obviamente la diferencia con Guido Bellido se va a sentir. Mirtha Vásquez tiene un perfil de serenidad, dialogante y técnico. Me parece que ella puede acercarse bastante al Congreso, precisamente por la experiencia que ella ha tenido. Eso es lo que necesitamos todos los peruanos. Necesitamos que se gobierne. Basta de situaciones de discusiones internas. Es momento de apoyar al Perú”, recalcó.

Asimismo, consideró que es interesante que hayan incluido a Bettssy Chávez como ministra de Trabajo y a Gisela Ortiz como ministra de Culturas. “Son cambios fuertes, no son maquillaje”, señaló.

No obstante, dijo que es preocupante la posición de Perú Libre. “Si la situación continúa como lo ha planteado Waldemar Cerrón, que me ha parecido un pronunciamiento equívoco, porque no se puede ir y reunirse con el presidente de Perú y luego salir que están en contra. Me parece muy negativo”, manifestó.

En esa línea, recalcó que Mirtha Vásquez no es del Frente Amplio, como lo ha señalado Vladimir Cerrón.

“Mirtha Vásquez es independiente, una mujer de izquierda, que viene del movimiento de derechos humanos y que fue invitada por el Frente Amplio para participar en la lista de Cajamarca y por eso salió como congresista”, explicó.

“No es que ahora el premierato está en el Frente Amplio. Eso es equívoco. Eso se puede demostrar con la gestión que hizo Mirtha Vásquez en el Congreso de la República”, agregó Silva Santisteban.





