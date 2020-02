Ronda de conversaciones: Qué bancadas asistirán y de qué se hablará en las reuniones convocadas por el Gobierno

El presidente de la República, MArtín Vizcarra, recibirá a las nuevas bancadas del Congreso desde este lunes en Palacio de Gobierno. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Carla Pat

El gobierno iniciará este lunes una ronda de diálogo con las organizaciones políticas que contarán con presencia en el próximo Congreso de la República, según el resultado de las elecciones parlamentarias del último 26 de enero.

En la víspera, el presidente Martín Vizcarra anunció que las reuniones se realizarán entre el lunes y el miércoles de esta semana con ocho de las nueve bancadas que integrarían el nuevo Congreso.

“Nuestra voluntad es dialogar con todas las fuerzas políticas al margen de las diferencias ideológicas [...] nadie puede ponerse al margen del diálogo; estamos en un momento crucial para completar las reformas políticas y judiciales”, dijo en un discurso en la ceremonia de los 100 años del distrito limeño de La Victoria.

En una entrevista publicada el domingo por el diario La República, el mandatario dijo que las reuniones de esta semana servirán "para mucho más que una foto". Según indicó, el Ejecutivo hará una exposición de lo realizado durante el tiempo que el Parlamento permaneció disuelto, así como explicar la importancia de los 67 decretos de urgencia emitidos en ese periodo.

"También vamos a exponerles nuestro planteamiento para las reformas políticas y de la administración de justicia, explicando lo ya avanzado. Vamos a proponer y a escuchar para juntos encontrar muchos puntos de coincidencia", dijo Vizcarra, quien consideró ambas reformar como temas prioritarios.

El Partido Morado abrirá la ronda de conversaciones del martes desde las 9:00 a.m. La agrupación que lidera Julio Guzmán habría conseguido nueve escaños en el nuevo Congreso.



El cronograma de reuniones

El primer encuentro será con Alianza para el Progreso (APP), a partir de las 7.30 horas, de acuerdo a lo informado por dicha agrupación política, la cual adelantó que acudirán sus 22 congresistas que habrían sido electos y su fundador, César Acuña.

El mismo lunes, a las 3:00 p.m. será el turno de Somos Perú, partido que habría obtenido 11 curules al 100% de actas procesadas por la Oficina de Procesos Electorales (ONPE). A las 5:00 p.m. el presidente Vizcarra recibirá a los representantes de Podemos Perú, agrupación que habría obtenido 11 congresistas. La jornada de este lunes se cerrará con la reunión entre el Ejecutivo y los representantes de Fuerza Popular (15 congresistas virtualmente electos).

El Partido Morado abrirá la ronda de conversaciones del martes desde las 9:00 a.m. La agrupación que lidera Julio Guzmán habría conseguido nueve escaños en el nuevo Congreso. La agrupación de izquierda Frente Amplio, que tiene nueve congresistas virtualmente electos, completará los diálogos de la mañana desde las 11:00 a.m. Los representantes del Frepap, la sorpresa de este proceso electoral, se reunirán con el presidente Vizcarra desde las 6:00 p.m.



La última agrupación que se reunirá con los representantes del Ejecutivo será Acción Popular, el partido más votado que llegaría con 25 congresistas al Parlamento. Unión por el Perú no participará, según información del diario El Comercio por orden de Antauro Humala.

Desde Fuerza Popular, el congresista virtualmente electo, Diethell Columbus, dijo que esperan que el diálogo planteado por el gobierno "sea bilateral y no solo de exposición",



Lo que esperan las bancadas

El diario Perú 21 informó este lunes que, según sus fuentes en APP, la agrupación fundada por César Acuña tiene previsto plantear en la reunión de este martes un consenso con el gobierno para culminar las reformas políticas y judiciales que quedaron pendientes en el Congreso disuelto.

Según el mismo diario, la bancada de Somos Perú llevará a la reunión otros temas, como el planteamiento de modificar el sistema de peajes, la participación de los militares en la seguridad ciudadana y la remoción de la inmunidad parlamentaria.

Además, según el diario El Comercio, Rennán Espinoza, uno de los que habría sido electo congresista por ese partido, solicitará el gobierno información sobre sus políticas en torno a la migración extranjera, el sistema penitenciario y el transporte público.

Desde Fuerza Popular, el congresista virtualmente electo, Diethell Columbus, dijo que esperan que el diálogo planteado por el gobierno "sea bilateral y no solo de exposición", reportó el diario Perú 21. "Esperamos que las reuniones no hayan sido convocadas solo para colgar algo en Instagram", le dijo al diario.

El Partido Morado planea asistir a la reunión con todos sus congresistas electos y estaría evaluando la asistencia de su líder Julio Guzmán, según dijo a Perú21 Carlo Magno Salcedo, representante de la agrupación.

Según Salcedo, quien también fue candidato al nuevo Congreso, la agenda que llevarían a la reunión sería de apoyo a la reforma política y judicial, así como la lucha contra la corrupción.