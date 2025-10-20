Rospigliosi informa que Congreso aprobó pedido de premier Álvarez para presentarse ante el Pleno el 22 de octubre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, informó que el Parlamento aprobó el pedido del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, para presentarse en el hemiciclo junto a su gabinete, este miércoles 22 de octubre a las 16:00 horas, para exponer las políticas del Gobierno y buscar el voto de confianza.

"Hemos aceptado esta iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, del señor Ernesto Álvarez Miranda, y vamos a convocar a la sesión respectiva para que el gabinete ministerial haga la presentación de su plan de Gobierno y podamos decidir ese día la aprobación o no de lo que ellos planteen", declaró durante una conferencia de prensa desde el Congreso.

Agregó que la propuesta del Ejecutivo será debatida "inmediatamente después" de la presentación del plan de gobierno.

Como se recuerda, a través un oficio -remitido el pasado viernes 17 de octubre-, el titular del Gabinete ministerial solicitó que se programe una sesión del pleno del Congreso para acudir en compañía de los demás ministros y exponer las medidas que requiere adoptar su gestión.

Ernesto Álvarez, titular de la PCM

Como se recuerda, Ernesto Álvarez juró el pasado martes 14 de octubre como nueve jefe del Gabinete del Gobierno de José Jerí. Previamiente había solicitado su licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC) para asumir dicho cargo.

En su primer pronunciamiento, aseguró que el Ejecutivo prepara un paquete de medidas para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana para combatir la criminalidad en la capital del Perú.

Además, señaló que su gestión evaluará si es viable o no la aplicación de un toque de queda en Lima Metropolitana.