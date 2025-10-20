Mininter anuncia "seguridad las 24 horas" para fiscal amenazada por criminales: magistrada dice que hoy no tuvo resguardo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal de la nación interino Tomás Gálvez presidió esta mañana una conferencia de prensa en la que -acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general PNP Óscar Arriola- brindó detalles de las medidas de protección dispuestas para la fiscal Margarita Haro, quien recibió mensajes amenazantes por parte de criminales.

Como se sabe, el último sábado, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señaló que la referida magistrada, perteneciente a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, venía "siendo víctima de actos de extorsión por parte de la organización delictiva autodenominada 'Los Pepes SJL', cuyo cabecilla sería el criminal conocido como alias 'el Colocho'".

Según se reportó, la fiscal recibió "mensajes extorsivos", el último viernes, en los que se le exigió que, en un plazo de 24 horas, se aparte del proceso penal seguido contra los integrantes de la presunta banda criminal 'Los Chukys de Juan Pablo II' "bajo amenaza de atentar contra su seguridad personal".

Al respecto, en la conferencia de prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) anunció que se ha dispuesto que la fiscal Haro Pinto tenga seguridad personalizada, durante las 24 horas del día.

"Hemos venido en nombre del Gobierno, en nombre del sector Interior para brindarle todo nuestro respaldo y apoyo a la Dra. Margarita Haro. Se ha dispuesto que, inmediatamente, tenga una seguridad personalizada, durante las 24 horas. Decirle, doctora, usted no está sola, aquí está el ministro del Interior en representación del presidente de la república", indicó Vicente Tiburcio.

“Nos han declarado la guerra, vamos por la guerra. Aquí no retrocedemos y no retrocederemos jamás frente a las amenazas [...] Esta plataforma de lucha se hace a nivel nacional y con todos los operadores de justicia. Tenga la seguridad que este gobierno les brindará todo el apoyo necesario para que ustedes puedan hacer sus ejercicios en la función que corresponda", agregó.

Por su parte, el comandante general de la PNP respaldó lo señalado por el ministro del Interior y especificó que la Unidad de Seguridad del Estado será la encargada de velar por la magistrada.

"Ni bien tomado conocimiento, la señorita fiscal tiene una seguridad inmediata, pero la especializada de la Unidad de Seguridad del Estado que le va a brindar una seguridad permanente las 24 horas, y se garantiza su seguridad", remarcó.

"Se ha instalado este servicio en su domicilio, en su centro de trabajo y en los lugares donde se agende las diligencias que deba realizar [...] Tanto ‘el Colocho’ como las demás personas que se han atrevido, han osado a dar una amenaza a una autoridad como es la Dra. Margarita Haro, todos estamos conectados y, en las próximas horas o días, en el menor tiempo posible, se ha dispuesto la ubicación y captura de este y todos los criminales involucrados", acotó.

Fiscal indicó que esta mañana no tuvo protección policial

No obstante, consultada por la prensa respecto a si había tenido seguridad policial esta mañana, la fiscal Haro Pinto dijo que no. Sin embargo, señaló que la asignación de seguridad para ella, durante las 24 horas del día, le parecía "suficiente" para continuar con sus funciones.

"Me están asignando seguridad personal las 24 horas […] Me parece que son [medidas] suficientes, vamos a ver en forma progresiva que es lo que está señalándose [...] Yo no me voy a quedar callada, yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir a ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones", refirió.

La fiscal detalló que los mensajes extorsivos fueron enviados a su número personal por 'el Colocho', un criminal que se dedicaría a la extorsión y que sería líder de la organización criminal “Los Pepes”.

"El día 17 de octubre, hace menos de tres días, recibí un mensaje mientras me encontraba desempeñándome como fiscal de turno, estaba conociendo casos con detenidos. Llegó un mensaje a mi teléfono personal, que es un número que solo maneja mi grupo íntimo, mi familia y algunos colegas. No es un teléfono que socializo con la Policía ni con otros órganos del sistema de justicia. Sin embargo, a ese teléfono ingresó un mensaje extorsivo exigiéndome que si no me retiraba en el plazo de 24 horas del cargo de fiscal provincial de SJL, donde ejerzo funciones, iba a ser el objetivo de esta organización criminal “Los Pepes”. El conocido como ‘Colocho’ es el líder. He tomado conocimiento de que es un sicario, que ese teléfono del que me han llamado ha sido activado hace menos de un mes, ha cambiado hasta de 7 chips de ese mismo teléfono y que está por la zona de SJL, justamente donde yo me desempeño", señaló.

"He tomado conocimiento que dicha persona está ya identificada porque ha estado en otras investigaciones, incluso tenía un requerimiento de medida de coerción personal, pero que no se ha ejecutado. Por ende, la PNP está haciendo las investigaciones para la identificación de dicha persona y personas que formarían esta organización criminal que está tratando de vulnerar mis decisiones", puntualizó.