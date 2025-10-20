Tribunal Constitucional deja sin efecto investigación contra Keiko Fujimori en caso 'Cócteles'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto todos los actos precedentes en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del 'Caso Cócteles'.

Con votos de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, el TC consideró que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

"No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución", se puede leer en el fundamento 96 de la resolución.

Asimismo, el TC decidió dejar sin efecto la nueva acusación fiscal contra Fujimori presentada el pasado 2 de julio de 2025.

Voto singular de la presidenta del TC

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, consideró que "la real pretensión de la parte demandante es que el TC se pronuncie sobre si la conducta imputada a la favorecida tiene relevancia penal o no".

No obstante, a su entender, no es función del juez constitucional determinar si la conducta del imputado calza o no con un determinado tipo penal o clasificar el propio tipo penal, una función que está reservada para la justicia ordinaria.

"La parte demandante tiene el derecho de hacer valer sus argumentos de defensa, por la imputación realizada a la favorecida, en el proceso penal correspondiente", aseveró.