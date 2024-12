Sada Goray, implicada en presunta trama de corrupción, dice que varios congresistas habrían recibido coima de S/50 000 para evitar vacancia de Castillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La empresaria Sada Goray, implicada en una presunta trama de corrupción, dijo que el exasesor del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo (julio de 2021 – diciembre de 2022), Salatiel Marrufo, le pidió dinero prestado para hacer “una bolsa” y “pagar” a un grupo de congresistas a cambio de votar contra la destitución de Pedro Castillo en el 2021.



“A los dos días se votó para la vacancia de Pedro Castillo y, al final, votaron los congresistas en contra”, señaló en una entrevista al programa Cuarto Poder.



Goray Chong indicó que Marrufo Alcántara le contó que Darwin Espinoza, de la bancada de Podemos Perú e implicado en el caso 'Los niños', y otros legisladores habrían recibido coimas de 50 000 soles por voto para evitar la vacancia de Castillo Terrones.



La empresaria afirmó que se referían a Pedro Castillo como el "23" y coimas millonarias eran destinadas a "la planilla de la familia del presidente" y a los congresistas que lo favorecían con sus votos.

“Cuando yo le cuento a la Fiscalía, les digo: 'Mire, me está pasando esto'. Les digo, yo les voy a contar lo que Salatiel Marrufo me ha contado. Yo no puedo corroborar qué pasó, lo que Salatiel Marrufo hizo hacia afuera, no lo sé. Ellos me pedían que recuerde todo lo que tenga que ver con el presidente, eso he contado, conté que al presidente le decían el '23'”, mencionó.



Situación legal de Goray

En agosto de 2024, Sada Goray, implicada en el caso Fondo Mivivienda, abandonó el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, después de que la Corte Suprema revocó la orden de prisión preventiva por 30 meses en su contra.



La empresaria y exgerente de la empresa Marka Group es investigada por ser parte de una presunta organización criminal que penetró el Estado en la gestión de Pedro Castillo para obtener beneficios.



Actualmente la empresaria tiene comaprecencia con restricciones e impedimento de salida del país.

En 2022, Goray dijo que entregó una coima de S/4 millones a Salatiel Marrufo a cambio de ganar proyectos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su compañía.