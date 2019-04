Así pasó sus últimas horas el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. | Fuente: Congreso/PCM

Menos de 48 horas después del ajustado voto de confianza del gabinete ministerial, el primer ministro participó en una larga sesión de diálogo en torno al bloqueo de la mina Las Bambas. La sesión fue patrocinada por la Conferencia Episcopal y contó con la presencia del Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez. Al término de la reunión tanto Salvador del Solar como el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, afirmaron que el diálogo había permitido un acuerdo entre el Estado, la comunidad y la empresa minera MMG. Por lo pronto, la comunidad, representada por su presidente, se compromete a levantar el bloqueo de la carretera mientras que el primer ministro anunció el levantamiento del estado de emergencia vigente desde hace más de un año.

Hoy lunes sabremos si Gregorio Rojas logra convencer a los miembros de su comunidad, en la que se han hecho sentir voces opuestas al acuerdo, en particular por insistir en la exigencia de liberación de los hermanos Chávez Sotelo, asesores a los que la Fiscalía ha impuesto una detención preventiva de tres años. No conocemos los detalles del acuerdo entre MMG y la comunidad, pero sí sabemos que la actividad de la empresa no es solo un interés privado, sino un factor de desarrollo para una de las regiones más pobres de nuestro país. Como ha explicado el ministro de Economía, está en juego también no menos de 1% de nuestro producto bruto interno. Si todo va bien, y se mantiene la palabra de Gregorio Rojas, Salvador del Solar viajará el jueves acompañado por tres ministros al distrito apurimeño de Chalhuahuacho. Su presencia significaría el compromiso del gobierno de cumplir con el plan de desarrollo de la provincia de Cotabambas que el 2016 fue fruto de la negociación conducida por el entonces ministro Martín Vizcarra.

En el plano propiamente político, Salvador del Solar ha dado su explicación sobre el elevado número de abstenciones que se registró en el voto del Congreso: su referencia al blindaje del fiscal Chávarry y su respaldo al enfoque de género en el currículo escolar, validado por la Corte Suprema. Sin rehuir, dos puntos controversiales, del Solar afirmó que el gabinete no puede sino hacer respetar los principios constitucionales de libertad y de igualdad.

Edmer Trujillo: la crisis de su sector

Más dificultades para explicarse parece tener el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo. La destitución de tres funcionarios no parece bastar para esclarecer las condiciones que hicieron posible el trágico incendio de un autobús en un local cuestionablemente autorizado por su ministerio. Pero el ministro tampoco ha explicado por qué no se ha respetado el plazo previsto para nombrar a los miembros del directorio del la Autoridad de Transporte Urbano, ATU. Pero es cierto que cuando uno ve la ola de críticas causada por el nombramiento de Nelson Chui como nuevo presidente de la Autoridad para la Reconstrucción, uno puede sospechar las razones de la demora del ministro.

Una mujer en la Bolsa

Y a propósito de nombramientos, la Bolsa de Valores de Lima ha innovado al nombrar a la exministra Claudia Cooper como presidenta de su directorio. La vieja institución creada en 1860 por el presidente Ramón Castilla ha ido contra la corriente en el mundo de las finanzas, uno de los más compactos reductos de la dominación masculina. No es causalidad si Claudia Cooper era la única mujer en el directorio. Quizás sea cierto lo que declaró Christine Lagarde, la primera mujer que ejerce la Dirección del Fondo Monetario Internacional: “Si en vez de tener un banco de inversiones Lehman Hermanos, hubiéramos tenido Lehman Hermanas, no se hubiera producido el desastre financiero del 2008”.

Las cosas como son