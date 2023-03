Shimabukuro afirma que entregó a la Fiscalía fotos, audios y videos que demostrarían coordinaciones con Dina Boluarte

Henry Shimabukuro es investigado por el caso 'Gabinete en las Sombras'. | Fuente: Difusión

El empresario y exasesor de Palacio de Gobierno, Henry Shimabukuro, reveló este martes que ha entregado al Ministerio Público una serie de audios, fotografías y conversaciones de WhatsApp que demostrarían las coordinaciones que realizaba con la presidenta Dina Boluarte durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021.

En Ampliación de Noticias, Shimabukuro, investigado por el caso ‘Gabinete en las Sombras’, afirmó que contribuyó y asumió los gastos de la campaña de Perú Libre, desde el inicio de la segunda vuelta hasta la vigilia que realizaron los simpatizantes de Pedro Castillo en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la espera de que el ente electoral anunciara al ganador de los comicios.

“Váuchers, corridas del banco que he hecho con mi tarjeta, algunas boletas, algunas pruebas de documentos que hacía cotizaciones. [¿Hay otras pruebas de las coordinaciones?] Audios, fotografías, videos, yo se lo he entregado a la Fiscalía para que lo haga público y lo presente a la opinión pública o por último que me llamen”, declaró.

“He hecho el pedido a Interbank sobre mis gastos. Ya he pedido algunas facturas, me acaban de llegar, ya se lo he entregado a algunos reporteros…”, agregó.

Según el empresario, las conversaciones con la entonces candidata a la Vicepresidencia de la República incluyen agradecimiento por las compras, aportes y el apoyo dado en la campaña.

“Sí hay cruces de WhatsApp donde ella me agradece por las compras de pasajes o viáticos. Esas son pruebas suficientes”, aseveró.

Shimabukuro señala que dio aportes a través de intermediarios

Shimabukuro detalló que, si bien no le dio dinero directamente a Boluarte Zegarra, los aportes fueron entregados a través de intermediarios, entre ellos la exasesora Maritza Sánchez y Víctor Torres.

"En sus manos no (le di ningún aporte), directamente no. La coordinación era con la señora Maritza Sánchez, Víctor Torres. Tengo [chats de] WhatsApp agradeciéndome por la compra de los pasajes, por algunos gastos”, aseveró.

Consultado por la procedencia de su dinero, el investigado empresario respondió que financió la campaña con los ingresos obtenidos de su empresa dedicada a la ingeniería y construcción.

“Soy empresario, he hecho servicios privados, obras privadas. El dinero lo saqué de mi cuenta. A veces en efectivo, a veces con mi propia cuenta pagaba", reiteró.

Tras decir que desconoce por qué la presidenta Dina Boluarte niega los vínculos, Henry Shimabukuro reiteró que tiene pruebas y pidió a la mandataria que “deje de mentir, que diga la verdad y que no le mienta al pueblo”.