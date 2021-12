César Acuña: "Los socios de Perú Libre son Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado"

César Acuña declaró durante una ceremonia por los 20 años de Alianza para el Progreso. | Fuente: RPP

El excandidato presidencial César Acuña aseguró que Somos Perú, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado son “socios” de Perú Libre, hecho que se ha evidenciado -sostuvo- en la reciente votación de la admisión a debate de la vacancia a Pedro Castillo, que fue rechazada.

“Se ha transparentado quiénes son los socios de Perú Libre. Los socios de Perú Libre son Somos Perú, ya no lo puede negar; Podemos, que ya no lo puede negar; Juntos por el Perú, que no lo puede negar; y el Partido Morado”, señaló.

“Solamente quiero rogar a Dios que no vayan a levantar al país, que no sean los grandes socios de levantar al país”, manifestó.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial, con 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa necesitaba 52 votos para ser admitida a debate.

Pese a que Alianza para el Progreso (APP) también votó en contra de la admisión a debate de la vacancia; César Acuña dijo que su partido no tiene una alianza con el Gobierno. ´

Al respecto, señaló que cuando se reunió con el presidente Pedro Castillo le recomendó que acuda al Congreso y no envíe a un abogado en su representación, en la eventualidad de que la moción sea aprobada, hecho que finalmente no ocurrió.

Marca distancia

César Acuña aseguró, además, que su bancada ha solicitado que se cree una comisión investigadora para que se esclarezca lo que ocurrió en las reuniones del presidente fuera de Palacio de Gobierno.

Al ser consultado por la actitud de APP ante un nuevo pedido de vacancia, el excandidato presidencial señaló que su bancada la apoyará solo si esta está acompañada de pruebas de alguna inconducta.

“Vamos a ser el partido que va a fiscalizar, vamos a ser el partido que va a controlar al Gobierno, vamos a ser el partido que dé el equilibrio para que no cometan los abusos de la derecha, representado por el señor (Rafael López) Aliaga, tampoco vamos a permitir los abusos de Perú Libre, representando a la izquierda”, manifestó.

César Acuña brindó estas declaraciones durante una ceremonia por los 20 años de la fundación de Alianza para el Progreso.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: