“Son entidades decorativas”: Sunafil y reguladores no tienen competencias ni recursos para fiscalizar, advierte dirigente sindical

Luis Villanueva, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú (FTCCP), advirtió que entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y otros reguladores no tienen la competencia ni los recursos como para realizar una adecuada fiscalización ante la vulneración de los derechos de los trabajadores a nivel nacional.

“Lamentablemente, en el Perú, no solo la Sunafil y los organizamos que son reguladores y fiscalizadores, no tienen no solo las competencias suficientes sino los recursos suficientes para estar presentes en todo sitio. Vemos que son entidades decorativas”, manifestó en Ampliación de Noticias.

El dirigente puso como ejemplo lo que ocurre en el sector minero, donde -aseguró- hay trabajadores de empresas tercerizadas que ganan menos de la mitad por hacer la misma labor que empleados de la empresa principal.

“En el sector minero, los trabajadores que hacen la misma labor en las mismas condiciones, si está trabajando para un tercero, gana menos de la mitad que un trabajador que hace las mismas labores por la empresa principal. Aquí en el Perú, lamentablemente, hay malos empleadores que hacen mala interpretación, mal uso de la ley”, apuntó.



El sector construcción

Luis Villanueva señaló que solo en el sector construcción la Sunafil no se da abasto para cubrir todo el territorio, por lo cual -advirtió- “hay un acto grado de informalidad”.

“En el sector construcción, trabajamos de la mano de Sunafil; pero son tantas obras a nivel nacional, de diferentes tipos y hay tanta vulneración e incumplimiento de derechos sociolaborales, que se le hace imposible estar la Sunafil en todo sitio”, manifestó.

Al ser consultado por la Ley de Tercerización Laboral, el dirigente señaló que la normativa está bien, pero alertó que fue distorsionada con su reglamento.

“El objetivo del distorsionamiento (sic) de la Ley de Tercerización a través de un reglamento no fue para dar oportunidad a empresas especializadas en un proceso productivo, sino fue para tener trabajadores diferenciados respecto a la remuneración. Es decir, reducir derechos y salarios de muchos trabajadores”, manifestó.

“En el sector de la construcción hay una negociación colectiva por rama y todos los trabajadores tenemos una escala salarial dependiendo de nuestras categorías; y todos los empleadores, sean las empresas principales o subcontratistas, están obligados a cumplir”, sentenció.

