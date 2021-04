Susel Paredes asegura que trabajará en consensos: “El Ejecutivo no puede vivir amenazado por el Congreso”

Susel Paredes, virtual congresista del Partido Morado, sostuvo la noche de este miércoles que la eventual bancada que integre trabajará para generar consensos y evitar que el Congreso esté enfrentado con el Ejecutivo.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Susel Paredes manifestó que el país no necesita que el Legislativo sea obstruccionista con el Gobierno y que tampoco el Ejecutivo debe estar a la defensiva en lo que podría derivar en una disolución del Parlamento.

“(Vamos a trabajar) en generar consensos, en evitar crisis, lo que pasó en el Congreso pasado es que teníamos 73 fujimoristas que se dedicaron a petardear todo lo que había delante de ellos, entonces eso no puede volver a ocurrir”, sostuvo.

“Perú no necesita un Parlamento que torpedee al Ejecutivo, no puede vivir amenazado por el Congreso y, por lo tanto, volver a disolver el Congreso y hacernos perder tanto tiempo a la ciudadanía peruana. Esto no puede volver a pasar”, agregó.

La virtual congresista indicó que trabajará en impulsar una campaña para que la ciudadanía conozca la Constitución.

Sobre asamblea constituyente

Ante la posibilidad de una eventual asamblea constituyente, la virtual legisladora indicó que su agrupación plantea que la consulta sea realmente popular y no decidida solo por un grupo. En esa línea, dijo que impulsará una campaña para que la gente conozca el contenido de la Constitución y decida bien qué quiere hacer con ella.

“Muchas personas no leen la Constitución, entonces van a votar sobre un tema que no se ha estudiado. Necesitamos hacer una campaña para que la gente lea la Constitución. Si imagínate que los congresistas no leen la Constitución y les declaran inconstitucionales las leyes. Te imaginarás que otras personas que tienen otros oficios tampoco la han leído”, dijo.

“Entonces yo ahí haría una gran cruzada nacional para que todos conozcamos la Constitución y, después de eso, recién podamos decir sí creo que hay que hacer una asamblea constituyente o no, porque no vaya a ser que quieran hacer una asamblea constituyente para reelegirse por mil años”, añadió.

