Terminada la primera vuelta electoral, ya se puede ir perfilando quiénes conformarán el nuevo Congreso de la República a medida que avanza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En total se presentaron 20 partidos políticos con candidatos a la elección parlamentaria. Por lo pronto, entre los partidos con mayor porcentaje de votos se encuentran Perú Libre, Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, entre otros más que tendrían el mínimo de representación.

¿Cómo será el comportamiento del próximo Congreso de la República? Primero, a la luz de los avances de la ONPE, lo que salta a la vista es que se tendrá un Poder Legislativo dividido.

“Este Parlamento va a ser muy fragmentado. No hay ninguna mayoría clara. Y, además, son muchas personas que no tienen claras identidades ideológicas y que han llegado casi sin conocerse producto de las circunstancias”, comenta Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, en referencia también a la atípica campaña afectada por la pandemia.

Por otro lado, al haber varios grupos parlamentarios, también se abre un abanico de posibilidades que no se presentaron en el 2016, cuando el partido de Keiko Fujimori tuvo amplia mayoría con 73 congresistas.

“La gran diferencia es que las fuerzas parlamentarias están mejor distribuidas. Ya no existe una concentración mayoritaria por un solo partido como lo fue Fuerza Popular en el 2016”, comenta el analista político Cristhian Jaramillo.

Efectivamente, la condición sería mejor que hace 5 años, cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski la presidencia contra la mayoría fujimorista en el Parlamento. “Sería un escenario mejor que ese, porque cuando había una mayoría aplastante y absoluta no había forma de reacción. PPK fue aplastado, PPK no tuvo el nervio político para darse cuenta de que no había posibilidad de tener un consenso con el fujimorismo”, recuerda Jáuregui sobre aquel Congreso de la República.

POSIBLES ALIANZAS

¿Se puede adelantar cómo actuarán los partidos en el Congreso? Jaramillo considera que es muy pronto para que los partidos puedan formar alianzas políticas en el Congreso de la República.

“Si bien existe afinidad entre algunos partidos políticos, bastante conservadora en algunos casos, esta no se va a traducir en compromisos o en planes de trabajo conjuntos”, comenta el analista a RPP Noticias. Sin embargo, sí es posible identificar las afinidades y analizarlas.

Al respecto, nos dice la analista política Paula Távara que en la búsqueda de este entendimiento nos encontraríamos con similitudes de acuerdo a proyectos en común, y no necesariamente alianzas entre bancadas. “Debido a sus similitudes de propuestas, es probable que partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País tengan mayor facilidad para vincularse entre ellos”, sostiene.

Por otro lado, también hay una dificultad los partidos políticos que alcanzaron representación: la ideología. Jorge Jáuregui considera que muchos de estos nuevos congresistas no se conocen y no tienen una clara posición ideológica, con excepción de Perú Libre. Esta situación dificultaría la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.

“Hay una situación [en Perú Libre] que podría llevar a pensar que ese partido sí tiene una formación ideológica, que es un poco el marxismo, orientado a esta línea del CONARE, que me parece que tienen allí una cantera ideológica y organizacional. Pero en el resto de partidos no hay una clara definición ideológica. Hay unas combinaciones de democracias liberales, en algunos casos más conservadoras, en otros más pro mercado”, explica.



A más del 90% de actas contabilizadas de la ONPE, estos serían los partidos que perderían su inscripción. | Fuente: ONPE

Los que se van

Lo que sí va quedando más claro son los partidos que quedarían fuera del Congreso de la República. Y no solo eso, también perderían su inscripción como partido político, por lo que no podrían participar en otras elecciones ni tener actividades partidarias. Es decir, las elecciones parlamentarias también dejan grandes perdedores.

“El partido político que pareciera quedar en peor situación es el Frepap pues, pese a su alto porcentaje de votación en el año 2020, no lograría pasado la valla electoral. Lo mismo ocurre con la candidatura de Victoria Nacional y del tradicional Partido Popular Cristiano. Estos partidos junto con otros ocho no solo no superarían la valla para acceder a escaños, sino que también perderían la inscripción partidaria

Vale recordar que la cancelación de un partido se establece en la Ley de Organizaciones Políticas. Entre las condiciones para quedar fuera del Registro de Organizaciones Políticas se señala no haber alcanzado el 5% de los votos válidos y al menos cinco escaños.

Sin embargo, estos partidos tendrán la opción de volver a solicitar su inscripción, luego de que se culmine todo el proceso electoral.