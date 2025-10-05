Últimas Noticias
Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 horas para este lunes 6 tras asesinato de chofer por extorsionadores

Martín Ojeda anuncia paro de transportistas este 6 de octubre
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transportes, anunció que su gremio, que agrupa a varias empresas formales del rubro, hará un apagado de motores y que dicha medida se repetirá si los asesinatos no se detienen.

Lima
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, anunció que mañana, lunes 6 de octubre, el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas, en protesta por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.

Noticia en desarrollo. 

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
Paro de transportistas Martín Ojeda Paro extorsión

