Transportistas de Lima y Callao anuncian paro de 24 horas para este lunes 6 tras asesinato de chofer por extorsionadores

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transportes, anunció que su gremio, que agrupa a varias empresas formales del rubro, hará un apagado de motores y que dicha medida se repetirá si los asesinatos no se detienen.
Martín Ojeda anuncia paro de transportistas este 6 de octubre
Martín Ojeda anuncia paro de transportistas este 6 de octubre
00:00 · 03:11
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, anunció que mañana, lunes 6 de octubre, el gremio que representa paralizará sus labores en Lima y Callao durante 24 horas, en protesta por la continuidad de los asesinatos de transportistas a manos de extorsionadores.
Noticia en desarrollo.