Lima Víctor Zanabria: “La capacidad de respuesta del Ministerio Público no responde a la capacidad de respuesta policial”

Víctor Zanabria estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, consideró que la capacidad de respuesta del Ministerio Público “no responde a la capacidad de respuesta policial”, sumándose a los cuestionamientos que hizo el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En Ampliación de Noticias, el alto mando advirtió que un fiscal de turno en un distrito judicial no se puede dar abasto si se presentan varios casos que requieren su atención en su jurisdicción.

“Nosotros desarrollamos diferentes actividades en prevención, como reacción en investigación. Es una realidad la capacidad de respuesta del Ministerio Público no responde a la capacidad de respuesta policial. Nosotros, por la cantidad de efectivos que tenemos, el sistema de servicio que tenemos, sí trabajamos 24/7”, comentó.

“Un fiscal que entra de turno en un distrito judicial tiene diez, doce comisarías a su cargo, más una o dos Depincri, más las Divisiones de Investigación Criminal a nivel nacional. Que se produzca un hecho en cada dependencia, ya es inalcanzable para el fiscal de turno, ya no es ni siquiera por una cuestión personal. No va a tener la capacidad de respuesta de hacerlo”, añadió.

Pese a ello, el general Zanabria alertó que hay “algunos funcionarios no tienen la predisposición de apoyar estas actividades de la Policía”.



La crítica de Santiváñez

Las palabras del comandante general de la PNP van en concordancia con las críticas que hizo en la víspera el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien lamentó el poco apoyo de los fiscales para el trabajo de los efectivos.

“Muchas veces nos preocupa la actuación del Ministerio Público en determinadas actividades; porque, y he sido muy crítico en este tema, resulta ser en algunas oportunidades, o pareciera ser, enemigo de la Policía o de la población”, expresó en el programa Nunca es Tarde de RPP.

Santiváñez puso como ejemplo el rescate de un empresario en Los Olivos, ocurrido en la víspera. El ministro aseguró que no hubo fiscales en el operativo, porque no quisieron ir, argumentando que no era su jurisdicción.

“El general Marco Conde tuvo que llamar al fiscal superior para exigirle que el fiscal de la jurisdicción vaya y el fiscal superior prácticamente lo conminó al fiscal Díaz para que se hiciera cargo; y este finalmente tampoco fue. Mandó a su subordinada, una fiscal adjunta que fue a practicar la diligencia”, manifestó.

Otro caso al que hizo mención el ministro data de algunos días, cuando se detuvo a 16 requisitoriados en un operativo. Según el ministro, un fiscal denunció a los policías que dieron a conocer los nombres de los intervenidos.