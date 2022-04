Vivian Olivos, presidente de la Comisión Agraria del Congreso | Fuente: Congreso de la República

La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, Vivian Olivos, señaló hoy, en diálogo con RPP, que, después de 9 meses de anunciada la Segunda Reforma Agraria por el presidente de la República, Pedro Castillo, aún no se ha implementado ninguna medida para ejecutar dicho proyecto.

“El 3 de octubre del año pasado, [el Presidente] acudió con el exministro Víctor Maita a anunciar en Cusco la Reforma Agraria y se quedó en eso […], en humo. Como proyecto del Ejecutivo no existe nada”, señaló.

En ese sentido, la congresista Olivos criticó que el Ejecutivo “recién” esté iniciando acciones para implementar el proyecto de Reforma Agraria

“Ayer, [el Presidente] ha convocado recién, después de 9 meses, a los expertos que se sumen para hacer la Reforma Agraria […] Hicieron ellos un gabinete de Reforma Agraria y Riego, donde [el Presidente] presidía eso y era de alto nivel, donde también estaban 11 ministros para ver el tema de la Reforma Agraria, y quedó en nada. Todo se quedó en anuncios falsos porque no ha habido ningún accionar de parte del Ejecutivo”.

Asimismo, refirió que su grupo de trabajo legislativo ha logrado aprobar 6 leyes relacionadas al sector agrario, pero que el Ejecutivo aún no ha implementado ninguna.

“La Comisión Agraria […] tiene 66 proyectos de ley, y de ellos, 6 ya son leyes. El Congreso se dedica a hacer leyes, y el Ejecutivo tiene que implementarlas. Y ni siquiera las ha implementado […] El Congreso ha hecho 6 leyes que el Ejecutivo ni siquiera se digna a implementarlas”, señaló.

Cuestiona medidas del Ejecutivo

Respecto al reciente anuncio del Ejecutivo de incrementar la extracción de guano de las islas como medida frente al problema del precio de fertilizantes, la congresista Vivian Olivos cuestionó la efectividad de este proyecto.

“[Desde el Ejecutivo] hablan de que van a quintuplicar la extracción de guano de isla. A mí me sorprende, porque, hoy en día, 20 mil toneladas se sacan, y ellos dicen “quintuplicar”, [entonces] serían 100 mil toneladas. Pero la necesidad del pueblo es arriba de un millón. Es decir, que ni siquiera estamos apoyando con el 10% de lo que consume el agricultor […] Eso sería mentir”, refirió.

Asimismo, cuestionó la procedencia de los fertilizantes que actualmente importa el Gobierno

“En el tema de los fertilizantes, yo no sé por qué ellos tienen una gran conexión con Bolivia que, misteriosamente, solamente le quieren comprar a Bolivia […] cuando tenemos Canadá, EE.UU., España, China, mucho más barato. Por qué no compramos ahí directamente y podemos dar un fertilizante mucho más económico”, cuestionó.

Consulta ciudadana sobre nueva Constitución



Por otro lado, la congresista Olivos, criticó el reciente anuncio del Ejecutivo sobre el referéndum para consultar a la población sobre el cambio de Constitución

"Me da pena que esté pensando en una Asamblea [Constituyente] , en una nueva Constitución. ¿Por qué no piensa en su Reforma Agraria? ¿Por qué no hace lo que tanto dijo en campaña? Yo creo que nuevamente se sale de la tangente hablando de otros temas políticos para que la población se olvide de los paros agrarios, del alto precio de los fertilizantes que nos están agobiando en el país", sostuvo.

Asimismo, calificó a la medida propuesta por el gobierno como "innecesaria".

"Me parece innecesario cuando solamente, según IPSOS, el 8% de la población quiere una Asamblea Constituyente"