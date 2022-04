El pasado octubre se hizo el lanzamiento de la segunda reforma agraria. | Fuente: JUANPA AZABACHE | Fotógrafo: PRESIDENCIA PERU

Óscar Mendoza, presidente de la Federación Agraria de Ayacucho, manifestó que concuerdan con alguna de las demandas de la plataforma de lucha de las organizaciones que convocaron a un paro preventivo en algunas regiones del sur del país. Entre las demandas nacionales, se consideró la eliminación de monopolios y oligopolios, la aprobación de la segunda reforma agraria, impulsar una asamblea constituyente y el cierre del Congreso.

Según Mendoza, la federación que representa tiene sus propias demandas, específicamente ligadas al tema agrario. “Algunos puntos concordamos, por ejemplo, la aprobación de la ley de segunda reforma agraria, que no es una reforma agraria como la que se produjo en 1969, sino son puntos importantes que están considerados en la ley de la agricultura familiar”, manifestó.

Consultado por el ánimo del sector agrario, luego de los primeros nueve meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, el dirigente recordó que votó a favor del mandatario por su ofrecimiento de la segunda reforma agraria.

Decepción

“En general, considero que hay una decepción a nivel nacional. En realidad nosotros, si las regiones, especialmente el sector agrario, votó por cambios que ha ofrecido más que todo la reforma agraria y otros cambios nos beneficiaba. Por esas cosas hemos apoyado, porque por el antifujimorismo, que es un partido corrupto, hemos escogido esta alternativa. Conforme pasan meses, nosotros nos hemos dado cuenta, que no han sido cumplidas. Hay alguna obstrucción también, las propuestas no están siendo atendidas por el Congreso”, sostuvo Mendoza. Cabe mencionar que el Ejecutivo no ha remitido ningún proyecto de ley a la comisión Agraria del Congreso, según se observó tras una búsqueda en el servidor del Congreso.

El dirigente Mendoza manifestó que se reunirá este domingo con representantes del gobierno regional de Ayacucho para evaluar su pliego de reclamos. A nivel regional, su gremio solicita que un terreno sea destinado para la feria de productores agrarios, así como obras hidráulicas para el sector.

