La congresista Vivian Olivos, de la bancada de Fuerza Popular, calificó de "vergonzoso" que el miércoles pasado en una sesión de la Comisión Agraria que ella preside, el parlamentario Héctor Valer Pinto (Somos Perú-Partido Morado) utilizara una frase machista en su contra.

"He sido víctima de una malcriadez, de una desfachatez, de un acto de machismo. Ayer fue (Guido) Bellido con la congresista (Patricia) Chirinos, estuvo el congresista Valer ahora, mañana quién será. ¿Vamos a permitir otra agresión de esta manera?", señaló.

Según relató la parlamentaria fujimorista, durante la sesión del grupo de trabajo que ella preside, el parlamentario Héctor Valer intentó tomar la palabra en reiteradas ocasiones y de una manera "agresiva", además de acusarla de limitar su participar.

"Claro que no soy dueña de la comisión, pero soy presidenta y tengo que dirigirla. El congresista Héctor Ventura salió en mi defensa y le dijo que se ponga falda si quiere defenderme; es decir, ¿que si ustedes tienen pantalones no van a defender a una mujer? Yo soy mujer y eso no lo debemos tolerar", cuestionó.

Luego de esta acusación, Héctor Valer tomó la palabra para citar a mujeres históricas que han utilizado falfa con la finalidad de señalar que sus cuestionada declaraciones no constituyen un insulto a la parlamentaria.

"Las mujeres no requieren de los varones para que las defiendan. Las mujeres solas se pueden defender. Así como mi madre, cualquier persona se defiende sola, así se defienden las mujeres, no necesitan de los varones para que las defiendan", indicó para luego mencionar que los "problemas" con la legisladora Olivos vienen de años atrás.

Tras esto, la congresista Susel Paredes, de la misma bancada de Héctor Valer, cuestionó la actitud de su colega y señaló que todas las parlamentarias "han cerrado filas contra la violencia hacia la mujer". Finalmente, luego de la exhortación de otro congresista, el legislador pidió disculpas por sus declaraciones.

Después de un incidente suscitada en la Comisión Agraria, hoy en el Pleno se discutió como agresión verbal a una mujer, respecto a dicho incidente debo decir que yo respeto y las quiero a todas las mujeres entre ellas a mi MADRE, ESPOSA y mis HIJAS.@RPPNoticias @Caretas — Congresista Héctor Valer Pinto (@HectorValer_PER) September 9, 2021

Las lamentables declaraciones de Héctor Valer en la comisión

El parlamentario Héctor Valer Pinto (Somos Perú-Partido Morado) protagonizó un lamentable incidente al pedirle a uno de sus colegas que se ponga una falda por defender a una mujer, durante una sesión de la Comisión Agraria del Congreso.

Lo que ocurrió fue que el jefe de la Autoridad del Agua estaba realizando una presentación ante el grupo de trabajo, pero era interrumpido constantemente por Valer Pinto. Esto mereció un llamado de atención por parte de la presidenta de la comisión, Vivian Olivos, quien le pidió que espere a que el invitado termine su intervención para hacer las preguntas correspondientes.

Al parecer, ello no cayó bien al legislador, quien le respondió lo siguiente: "Nadie tiene la computadora que usted tiene, entonces permítanos a nosotros también interrumpir. Es verdad que usted dirige la comisión, pero usted no es la dueña de la comisión, presidenta".

En defensa de la titular de la comisión salió Héctor José Ventura (Fuerza Popular), quien expresó que "debemos llamar la atención al congresista que está haciendo uso de la palabra, porque merecemos respeto en esta mesa, mejor aún si se trata de una dama que está conduciendo la comisión con toda la voluntad posible".

Ello incomodó a Héctor Valer, que dijo: "Todos merecemos respeto, el caballero que acaba de defender a la mujer es conveniente que se ponga una falda entonces".

Otro parlamentario presente también rechazó la actitud de Héctor Valer, a lo que este pidió "que se identifique entonces la persona que está gritando".

Ante ello, la congresista Vivian Olivos tomó la palabra para exigir respeto. "Tenemos un invitado que está exponiendo, y aquí todos estamos viendo, yo también estoy detrás de una computadora y no me creo dueña de nada. Es más, desde un principio he dado el respeto a todos ustedes, a todos por igual, y creo que también es una falta de respeto que al congresista le diga que se ponga una falda", manifestó.

