Martín Vizcarra, expresidente de la República

El expresidente Martín Vizcarra pidió este miércoles a los congresistas plantear el cambio de los ministros de Salud, Hernán Condori; de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva; y de Energía y Minas, Carlos Palacios; debido a sus cuestionamientos, antes que el pleno debata sobre el voto de confianza.



A través de un video en su cuenta Facebook, Martín Vizcarra advirtió que otorgar la confianza al Gabinete presidido por Aníbal Torres sería traicionar al pueblo.



"Lo mínimo que puede pedir el Congreso, en representación de toda la población, es que se cambie por lo menos a estos tres ministros. Sería no representar al pueblo que los eligió que den la confianza a un Gabinete que tenga a ese ministro de Salud, a ese ministro de Transporte, a ese ministro de Energía y Minas. Solamente por hablar de tres. Darle la confianza es ignorar el desempeño de esos ministerios, es traicionar la confianza del pueblo que han depositado en los 130 congresistas", afirmó.



En vísperas, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, invitó al Gabinete Ministerial a la sesión plenaria del martes 8 de marzo, desde las 4:00 p.m., para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza.

Cuestiona "pacto de no agresión"

Además, Martín Vizcarra criticó la baja aprobación en las encuestas que mantienen tanto el Ejecutivo y el Congreso de la República en siete meses de gestión. Asimismo, cuestionó un "pacto de no agresión" entre los dos poderes del Estado a pesar de los "errores y desastres del Gobierno" y leyes "contra la educación y contra factores positivos".



"El 70 % de los peruanos no aprueba ni al presidente y su equipo y tampoco aprueba al Congreso en su conjunto, porque la ciudadanía cree que ambos están trabajando mal, según una última encuesta de hace una semana donde se dijo elecciones generales, que se vayan todos. Y eso generó un cambio de actitud entre los miembros del Congreso y del Ejecutivo (...) hasta antes de ese famoso abrazo entre Cerrón y María del Carmen Alva los congresistas eran muy críticos sobre algunos ministros que no tienen las condiciones necesarias para el cargo, pero después ante el riesgo de perder su curul y perder su chamba, entonces los ministros ya no son tan malos", dijo.

Por otro lado, Martín Vizcarra anunció que ya acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de revertir la inhabilitación que pesa en su contra como parlamentario.

En el 2021, el Congreso inhabilitó a Martín Vizcarra, en el ejercicio de toda función pública por un periodo de diez años, por considerar que infringió artículos 2, 7, 9, 38, 39 y 118 de la Constitución, al haber dispuesto que se le inocule la vacuna contra la COVID-19 de manera secreta e irregular.

"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

