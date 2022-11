Vladimir Cerrón señaló que enfrentará el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra. | Fuente: Andina

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó este jueves de "arbitrario" el pedido de 36 meses de prisión preventiva de la fiscalía en su contra.

"Enfrento sereno el arbitrario pedido fiscal de prisión preventiva, como reclama el momento histórico. El Partido debe mantener la fibra combativa en todo momento, por más difícil que sea la circunstancia, hemos vencido situaciones más difíciles, ¡Hasta Más Allá de la Victoria!", escribó en su cuenta oficial de Twitter.



Solicitud de Fiscalía

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco del caso de financiamiento al partido Perú Libre.

El fiscal de lavado de activos Richard Rojas presentó el requerimiento ante el Poder Judicial, tras formalizar la investigación preparatoria y atribuye al exgobernador regional de Junín los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Según indicaron en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, esta solicitud también alcanza a los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Guido Bellido, quien recientemente renunció a la bancada del partido de Gobierno.

Decepcionado de Castillo

En diálogo con Canal N, el exgobernador regional dijo sentirse "decepcionado en parte" del presidente Pedro Castillo y culpó de esto "al ingreso de personas con otros intereses".

"En gran parte me siento decepcionado porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas, en los mítines, en las calles y en las redes sociales. Yo creo que, si no logramos hacer por lo menos algo de lo que se ha prometido, nos convertimos en una estafa electoral y eso definitivamente no debe ser", indicó.

Además, lamentó que el mandatario se haya "apartado" del partido al no haber seguido la línea política de esta agrupación política y haber sumado al Poder Ejecutivo a personajes que tenían "otros intereses".



"No porque el partido haya llevado a un presidente que quizás no pueda o no tenga las condiciones de cumplir, o no tome la decisión política, el partido tiene que mantenerse callado. Yo diría que el presidente, al haberse apartado del partido, que era el principal sostén programático y político, pierde un cimiento muy importante y una brújula", agregó.

Bellido también se defenderá

En esa línea, el parlamentario no agrupado Guido Bellido señaló que sustentará su defensa ante el requerimiento de 36 meses prisión preventiva por parte de la Fiscalía en su contra, el cual también incluye a los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón.

"Evidentemente tiene los argumentos la Fiscalía, nosotros vamos igual a sustentar. Aquí lo que tiene que mandar la objetividad y la verdad de los hechos. Nosotros no estamos vinculados a ningún tema; sin embargo, no estamos en contra de que el Ministerio Público haga las indagaciones correspondientes. En el proceso vamos a sustentar lo que corresponde", declaró Bellido en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Estamos en un país donde prima la objetividad de los hechos, debe existir alguna motivación de un proceso en vilo, no tenemos ningún inconveniente de mostrar todo lo que se cuestiona", agregó el exintegrante de Perú Libre.