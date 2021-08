El secretario general de Perú Libre negó que su partido esté vinculado al dinero incautado por este caso. | Fuente: RPP Noticias

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, aseguró la noche de este domingo que la investigación en su contra que sigue la Fiscalía por el caso ‘Los dinámicos del centro’ fue creada con el fin de deteriorar la campaña electoral de dicha agrupación y la candidatura del hoy presidente Pedro Castillo.

El también exgobernador regional de Junín señaló que en las declaraciones que ofreció sobre el caso el fiscal coordinador Rafael Vela a RPP Noticias, solo repitió la hipótesis del fiscal Richard Tello y que solo tres de los 21 investigados pertenecen a Perú Libre.

“El tema de ‘Los dinámicos del centro’ ha sido una investigación creada para deteriorar la candidatura de Pedro Castillo y de Perú Libre, si se analiza los 21 investigados en ese caso solamente 3 son de Perú Libre, la señora Vásquez, el señor Waldir y el señor Bendezú. El señor Cárdenas no trabaja ni en la dirección, ni en el gobierno regional”, dijo a Canal N.

Negó vinculación con dinero incautado

Respecto de la incautación de dinero que realizó Fiscalía durante el operativo a mediados de junio, Vladimir Cerrón indicó que este dinero fue incautado a personas vinculadas al APRA y Fuerza Popular, que también están involucrados en la investigación y no a Perú Libre.

“Hay apristas, fujimoristas y de otros partidos y a ellos es a quienes se les ha incautado casi un millón de soles, pero eso no dicen. Lo que aquí quieren vender es que ese dinero se les incautó a Perú Libre, a sus funcionarios y que iba para la campaña. No hay ningún solo elemento que puedan demostrar ellos, que haya ido a la campaña política de Pedro Castillo”, indicó.

Sobre intervención en DIRCOTE

Al ser consultado sobre si no consideraba sospechosa la intervención a la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), realizada por la Inspectoría General de la Policía, Vladimir Cerrón señaló que dicha institución no solo fue en esa dirección, sino en otras unidades policiales. Añadió también que Perú Libre no tiene mayor información al respecto y que el ministro del Interior, Juan Carrasco, debería responder sobre el tema.

“La Policía es bastante clara, han hecho una intervención que estaba seguramente programada y lo han hecho a 5 unidades de la Policía, no solamente a la DIRCOTE y también han aclarado que no han intervenido ningún expediente ni ninguna intervención en proceso, sino que es un tema de intervención administrativa”, sostuvo.

