El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó al presidente electo, Pedro Castillo, por su victoria en las Elecciones Generales 2021.

Mediante un pronunciamiento compartido por la Embajada de Rusia en Perú, el mandatario ruso destacó que las relaciones entre ambos países tradicionalmente tienen carácter amistoso.

En ese sentido, expresó su confianza en que la labor de Pedro Castillo como jefe del Estado reforzará el diálogo bilateral constructivo y la cooperación mutuamente ventajosa en diversos ámbitos.

Vladímir Putin concluyó su saludo deseándole éxito, buena salud y bienestar al mandatario electo peruano, que asumirá el cargo el próximo 28 de julio.

📄 Presidente de Rusia 🇷🇺 Vladímir #Putin felicita a Pedro Castillo Terrones por su victoria en las elecciones presidenciales del Perú.



📎 https://t.co/8OxwKGjsfT pic.twitter.com/VhRfQTh119 — Rusia en Perú 🇷🇺🇵🇪 (@RusEmbPeru) July 24, 2021

Entrega de credencial

Pedro Castillo recibió el último viernes la credencial de Presidente de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Durante un discurso posterior, el mandatario electo hizo un llamado a la unidad.

“Hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad y convoco a las personas que decían que no soy santo de su devoción para pensar en el Perú, que no pensemos en los sueldos, no pensemos en otra cosa, pensemos en los peruanos”, sostuvo.

El último lunes, Pedro Castillo fue proclamado presidente electo, un mes y medio después de las elecciones generales y ocho días antes del cambio presidencial, previsto para el 28 de julio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, en las que Pedro Castillo logró el 50,12% de los votos válidos con solo 44 263 votos de ventaja sobre Keiko Fujimori.

