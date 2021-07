Pedro Castillo fue proclamado presidente electo. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista electo Roberto Sánchez, vocero titular de la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú, señaló que su partido será un aliado del gobierno de Pedro Castillo. Pese a reconocer varios puntos de coincidencia, el legislador electo destacó la importancia de que la propuesta de Perú Libre para el cambio de la Constitución y una Asamblea Constituyente sea consensuada con el resto de fuerzas políticas y la población.

"Nosotros generamos y tenemos una posición de aliados del Gobierno y, en ese sentido, para nosotros esa posición siempre ha sido clara y la hemos manifestado de manera abierta, espontánea y transparente cada vez que nos han preguntado. La incondicionalidad está centrada, más bien, en los fundamentos de los acuerdos", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Sánchez precisó que para Juntos por el Perú resulta importante que cualquier iniciativa o planteamiento sobre reformas de fondo tengan que realizarse "en el marco de la Constitución, en el marco del derecho ciudadano y la democracia". "Siempre lo hemos dicho, lo reafirmamos y esto no es negociable para nosotros", agregó.

El camino hacia una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente

Sánchez mencionó la necesidad de que en el país se impulse una lucha contra la corrupción y el mejoramiento del sistema de justicia, además de la reactivación económica y el proceso de vacunación en marcha. Pese a estos acuerdos, reconoció "diferentes énfasis" sobre el camino de diálogo hacia una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente.

"Nosotros creemos que lo democrático es plantearle al país, iniciar condiciones dialógicas con las fuerzas políticas, fuerzas sociales, todo el país. No es una situación de imponer, no es una propuesta unilateral, corresponde un gran diálogo patriótico que no va a ser de un día a otro, pero debemos empezar lo más responsablemente posible para saber los argumentos", opinó.

Luego de la proclamación de resultados, el congresista electo consideró que la legalidad y la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales "no están en cuestión" y corresponde que ratifique las grandes líneas de su gobierno. Agregó que "lo democrático es dar vuelta a la página y sentar las bases de lo que va a significar los desafíos que tiene el país".

"Saludamos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, es inobjetable, entonces ya estamos en otro momento político y ahora ya corresponde dar pasos seguros respecto a los grandes mensajes que el Perú aguarda", apuntó.

