Walter Ayala sobre moción de vacancia presidencial: “El Congreso está forzando una figura jurídica”

El exministro de Defensa, Walter Ayala, consideró este jueves que el Congreso de la República está forzando una figura jurídica inexistente con la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, pues la causal presentada en dicho documento no aplica al procedimiento.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el exministro indicó que los motivos para la vacancia presidencial tienen que ser objetivos, mientras que los presentados en la moción del Legislativo no lo son, irían más a presuntas infracciones constitucionales, lo cual ameritaría otro trámite.

Según precisó, si se quiere vacar al presidente por incapacidad moral, como está planteado en la moción, esta condición debería ser certificada por una junta médica. Sin embargo, este no es el caso y se busca vacar al presidente por actos específicos de su gestión.

“Lo que ellos están haciendo es meter las causales de infracción constitucional a un tema de vacancia. Así como la muerte, la renuncia y como salir del país sin permiso del Parlamento es objetivo, también el tema de incapacidad moral se entiende que debe haber el certificado de una junta médica que diga que el presidente está loco. En ese caso, el Parlamento constata el hecho y declara”, dijo.

“Ahora, si hablan de temas penales eso es una acusación constitucional, que es otra cosa. Están forzando una figura jurídica que no es”, añadió el exministro.

Amplía recurso contra vacancia

El último miércoles, el exministro presentó un recurso para detener el proceso de vacancia iniciado en el Legislativo, en el que argumento que dicha acción vulnera el principio de legalidad y el de separación de poderes. Dicha demanda se suma a la de habeas corpus presentada por el ciudadano Geovanny López, que ya fue admitida por el Poder Judicial.

Al respecto, ahora Ayala indicó que ha presentado una ampliación del recurso en el que agrega que la moción del Parlamento para vacar al presidente Pedro Castillo está vulnerando una serie de derechos.

“Hay una ampliación de la demanda. Acá se está vulnerando mi derecho a elegir democráticamente a mis autoridades, se me está vulnerando mi derecho a la libre elección de las autoridades, se está vulnerando los derechos de que el Parlamento tiene que cumplir la Constitución”, señaló.

Sobre investigación en su contra

Respecto de la investigación que le sigue Fiscalía por presuntas presiones desde el Ejecutivo para el ascenso de oficiales en las Fuerzas Armadas, Ayala comentó que está tranquilo y que cree que saldrá airoso de las pesquisas, pues confía en el Ministerio Público.

Reiteró que él no ejerció ninguna presión para los ascensos y dijo que los oficiales que salieron a denunciar estos hechos debieron haberlo hecho cuando estaban en el cargo y no esperar a su pase a retiro.

“Lo verosímil es lo creíble, si yo soy un oficial en actividad y no denuncié, estoy en falta. Además, estos oficiales tampoco son ángeles, hay denuncias por todos lados, más que todo con el excomandante del Ejército y que se deben investigar. Me ratifico en que nunca les presioné, pero sí he pedido información, porque yo era el jefe prácticamente de ellos, como ministro de Defensa”, sostuvo.

El exministro de Defensa indicó que el Legislativo tendría que recurrir a otro proceso distinto al de la vacancia presidencial. | Fuente: RPP Noticias

