Walter Gutiérrez advierte que proyecto de recorte de mandato de los titulares del JNE y de la ONPE "es una transgresión a la Constitución”

El exdefensor del Pueblo sostuvo que la función de las entidades electorales van de acuerdo a la Constitución. | Fuente: RPP Noticias

El exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló este viernes que el proyecto de ley que propone el recorte de mandato a los titulares del JNE y la ONPE es una "trangresión" a lo que sostiene la Constitución.

"Es inoportuno, inconsistente desde el punto de vista jurídico, además transgrede la propia Constitución, porque haciendo referencia al comunicado [del JNE], sí es posible que los integrantes del JNE pueden reelegirse, pero lo más grave es no entender que la Constitución es un estatuto de poder en la democracia", sostuvo en Las cosas como son de RPP TV.

"El poder político quiere inmiscuirse en las competencias del poder electoral. Claramente es una transgresión a la Constitución, a la base misma de lo que significa la Constitución y el Estado democrático", dijo Gutiérrez.

Por otro lado, sostuvo que es necesario el planteamiento de reformas políticas, como el principio de eficiencia, para que el Ejecutivo sepa los criterios para designar a funcionarios en ministerios, esto en referencia a personajes que fueron cuestionados durante el gobierno de Pedro Castillo.

Investigación a Dina Boluarte y exministros

Respecto a la denuncia formalizada por el Ministerio Público contra Dina Boluarte y exministros, por las muertes ocurridas en diciembre de 2022, Walter Gutiérrez señaló que el Gobierno tiene la responsabilidad de "restablecer el orden público de garantizar los srvicios y los derechos de las personas".

"Estos actos de violencia han cobrado vidas que no estaban involucrados en las protestas. La presidenta tiene el mandato de restablecer el órden público, pero debe hacer que eso no afecte ni dañe a las personas que legitimamente están protestando. Sin embargo, no todas ellas están protestando legitimamente, muchas de ellas tienen interés de crear una serie de caos. Si usted bloquea una vía, está cometiendo un delito; si toma un emplazamiento estratégico, está cometiendo un delito", declaró.

"La Fiscalía va a ir por el lado probablemente de delitos o actos criminales que pudieran tratar de llegar al presidente de Consejo de Ministros. Mi impresión es que no va a llegar a esas instancias. Si se han dado esos casos de uso ilegal de la fuerza, me parece que sí, no va a escalar. Me parece, por muy reprobable, que no va a escalar hasta a la presidenta y el PCM", añadió.