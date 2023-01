¿Qué argumentos hay para pedir la salida de los titulares del JNE y la ONPE y por qué se dice que esto sería inconstitucional? [ANÁLISIS]

Diversos congresistas se han pronunciado a favor de que se recorte los mandatos de los titulares del JNE y la ONPE | Fuente: Andina / Composición RPP

El pasado miércoles, la congresista de Avanza País, Roselli Amuruz, presentó un proyecto de ley que propone recortar "por única vez" los mandatos del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Dicha propuesta fue suscrita también por las congresistas de su bancada: Adriana Tudela, María Córdova, Patricia Chirinos y Norma Yarrow.

Entre los fundamentos del proyecto, Amuruz indica que recortar dichos mandatos busca "construir confianza en el país".

"Los principales representantes de los órganos que integran el sistema electoral peruano, deben sujetarse a un recorte de su mandato, con el propósito de generar neutralidad en las próximas elecciones generales (...) por los períodos constitucionales; de tal forma que este recorte debe extenderse al JNE y ONPE, quienes no constituyen una isla en el proceso, y por el contrario, convertirá en un proceso electoral sólido", refiere el documento.





En concordancia con el adelanto de elecciones, presenté el proyecto de ley que recorta por única vez el mandato del presidente del @JNE_Peru y del jefe de la @ONPE_oficial para garantizar que las próximas elecciones estén libres de cuestionamientos. #EleccionesLimpias pic.twitter.com/EYJh7vgyj8 — Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) January 4, 2023

Cabe resaltar que tanto el presidente del JNE como el jefe de la ONPE son elegidos por instituciones autónomas: el primero, por la Corte Suprema y, el segundo, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De este modo, Jorge Luis Salas Arenas debería finalizar su gestión en noviembre del 2024; y Piero Corvetto, en agosto de ese mismo año.

¿Qué argumentos se han presentado para respaldar la propuesta de recorte de mandato?

El proyecto de ley de la congresista Amuruz no abunda en mayores fundamentos que el ya indicado en las líneas anteriores. Sin embargo, diversos parlamentarios han manifestado su respaldo a dicha iniciativa legislativa apelando a un "desprendimiento" por parte de los referidos funcionarios e, incluso, volviendo a señalar la tesis del presunto fraude electoral del 2021.

El congresista Diego Bazán de Avanza País, en una entrevista con Canal N, "exhortó" a los titulares del JNE y la ONPE a renunciar y así "evitar todo el camino" que implicaría una eventual aprobación del proyecto de Amuruz que respalda su bancada.

"La intención es que sea para este proceso electoral, pero hay que entender que los proyectos que se plantean en el Congreso no son inmediatos, no salen de manera rápida, se requiere cierta votación. En este escenario, hago la exhortación a los que presiden los órganos electorales para que reflexionen sobre su permanencia y eviten todo este proyecto que va en camino también", sostuvo.

Similar apreciación tuvo la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien ayer, jueves, en diálogo con RPP Noticias, indicó que tal como los congresistas son elegidos y han aceptado recortar su mandado, similar acción podrían llevar a cabo los titulares de los referidos órganos electorales. Además, sostuvo que se evaluará el proyecto de Amuruz.

"El deseo ciudadano es que exista una mayor transparencia, que no existan situaciones de opacidad o de duda respecto a las actuaciones generales de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. En su momento se les dijo [al presidente del JNE y ONPE] que podía caber la posibilidad de que pudieran dar un paso al costado a efectos de generar con las reformas políticas, una nueva corriente, nuevos aires para el país", declaró en el programa Todo se Sabe.

Por su parte, su colega de bancada, Tania Ramírez, vía Twitter, indicó que los titulares del JNE, la ONPE y Reniec "son el problema" y aludió a supuestas irregularidades cometidas en los comicios presidenciales del 2021.

"Se inscribió indebidamente plancha presidencial, no se contó debidamente votos y se permitió que muertos votarán al no depurar padrón electoral. Con ellos, “errores” pueden volver a ocurrir", sostuvo.

J. Salas @JNE_Peru P. Corvetto @ONPE_oficial y C. Velarde @ReniecPeru son el problema. Se inscribió indebidamente plancha presidencial, no se contó debidamente votos y se permitió que muertos votarán al no depurar padrón electoral. Con ellos, “errores” pueden volver a ocurrir. pic.twitter.com/1ZMVL62frh — Tania Estefany Ramírez García (@Taniaramirezga2) January 5, 2023

Los cuestionamientos al proceso electoral del 2021 fueron también retomados por el parlamentario Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien indicó que, ante "nuevos indicios de corrupción" al interior de los órganos electorales, su grupo de trabajo realizará las investigaciones y se derivará a las comisiones que, anteriormente, se crearon para ese fin.

“Varios que han declarado en la comisión, algunos han manifestado que, en los últimos actos electorales, hubo actos de corrupción. Hubo testigos, inclusive. Eso no ha sido investigado en la Comisión de Fiscalización, pero, frente a nuevos elementos de convicción, de nuevas pruebas, perfectamente se puede reiniciar indagaciones en el Ministerio Público y en el Congreso por parte de las comisiones que han estado viendo el tema del posible fraude", sostuvo.

Cabe recordar que, en agosto del 2021, se creó la comisión especial del Congreso que investigó las presuntas irregularidades de las últimas elecciones presidenciales y que fue presidida por Jorge Montoya de Renovación Popular. Casi un año después, en junio del 2022, el Congreso archivó los informes en mayoría y en minoría de dicha comisión multipartidaria.





El congresista Jorge Montoya presidió una comisión que investigó el presunto fraude del 2021, pero no tuvo los resultados esperados ante el Pleno | Fuente: Andina

Entre las conclusiones del informe de Montoya se solicitaba que otras entidades sean las encargadas de realizar las investigaciones sobre el presunto fraude. Sin embargo, el pasado 20 de diciembre, en el marco de la aprobación del adelanto de elecciones para abril del 2024, Montoya presentó una propuesta ante la Comisión de Constitución para que el Parlamento pueda remover "por única vez" a los titulares del JNE, la ONPE y Reniec.

Jorge Luis Salas Arenas: "No existe motivo para tal planteamiento"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en diálogo con RPP Noticias, indicó que el proyecto de ley de la congresista Amuruz vulnera los "principios básicos" de la Constitución, como la "autonomía de los organismos electorales".

“No existe motivo para tal planteamiento. La desconfianza que pudiera alguien sentir no es suficiente motivo para remover a autoridades constitucionalmente establecidas”, señaló en el programa Todo se sabe.

Sobre la teoría no demostrada del presunto fraude electoral o irregularidades en los comicios del 2021, Salas Arenas indicó que "no existe tal fraude" y, por lo tanto, "no tiene sentido basarse en lo que no hubo, en hacer una ficción".

"Los que están sujetos al adelanto del vencimiento de su mandato son aquellos que han sido cuestionados por que fueron fruto de una elección popular. Quien habla y el señor Corvetto no somos fruto de una elección popular, de modo que no estamos en la misma situación", remarcó.

"Quiero hacer presente que (otros miembros) del JNE han tenido dos periodos de 4 años, fueron reelegidos y permanecieron 8 años. Así que es una cuestión de uso cuando el interesado quiere que lo reelijan (...) Ese no es mi afán", agregó.





Asimismo, respecto a la teoría de que, "constitucionalmente", las autoridades electorales no pueden presidir dos elecciones generales, el presidente del JNE indicó que quienes afirmas eso, "no han leído" la Constitución.

"He escuchado que han girado un poco algunas propuestas señalando que la Constitución dice que ninguna autoridad electoral puede llevar a cabo dos elecciones (…) Quienes así lo dicen no han leído bien el artículo 180 de la Constitución y el 182. El 180 dice que los miembros del Pleno del JNE son reelegibles y que el jefe de la ONPE también es reelegible. Entonces ese mito, esa fantasía de que no se puede dirigir dos procesos, no existe. Hay que leer la Constitución", sostuvo.

Consultado acerca de la posibilidad de que acepte renunciar a su cargo, Salas Arenas señaló que no está de acuerdo "con un planteamiento de esa naturaleza".

"No existe motivo ni razón para adelantar el vencimiento de la encargatura constitucional del presidente del JNE y de la ONPE solo porque a un grupo le parece que así debe ser (...) Hay una cuestión accidental ahora, porque no es común que se produzca un adelanto de elecciones. Eso no significa que hay que reacomodar al JNE y a la ONPE porque no les gusta algo", precisó.

Fernando Tuesta Soldevilla: "la propuesta viola totalmente la Constitución"

El politólogo y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que la propuesta de ley presentada por Roselli Amuruz "viola totalmente la Constitución".

"Sin duda alguna, no resiste el menor análisis. Esto viola totalmente la Constitución. Viola además lo que constituye un organismo constitucionalmente autónomo", sostuvo.

En ese sentido, consideró que dicho proyecto de ley tiene una sustentación "vaga, política, no tiene fundamento constitucional, es inoportuna y preocupante".

"En el caso de la ONPE, quien elige a su jefe es la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un concurso público. Y es la única encargada de poder removerlo del cargo, motivada por alguna denuncia y a través de un proceso disciplinario (...) Es la JNJ y nadie más", explicó.

"En el caso del JNE, la constitución es más compleja porque su presidente es miembro de un pleno de 5 integrantes donde todos son iguales y votan de la misma manera. Él representa a ese Pleno. A diferencia de la única autoridad máxima en los casos de la ONPE y Reniec, el presidente del JNE es elegido por sus pares, vocales supremos de la Corte Suprema, que son los únicos que lo pueden sacar", agregó.





Fernando Tuesta Soldevilla consideró que el proyecto de Amuruz viola totalmente la Constitución | Fuente: Andina

En esa línea, señaló que el Congreso "es un órgano político representativo" que no tiene competencias constitucionales para recortar los mandatos de los titulares de los órganos electorales que son autónomos.

"Si la Constitución dijese que el Congreso elige a los miembros (de los órganos electorales) y los puede remover, pues ahí está. Pero éste no es el caso. Entonces, yo creo que se ha malentendido bajo la idea de que el recorte del mandato del presidente del Congreso se puede extender indebidamente a los organismos electorales, lo cual no corresponde", precisó.

Tuesta Soldevilla consideró también que quienes han propuesto dicho recorte son "representantes de las bancadas que cuestionaron el proceso electoral anterior y que están siguiendo más o menos lo mismo".

"Creo que no corresponde y es atentatorio contra la imparcialidad de los procesos electorales en la medida que el Congreso no puede intentar dar fin a quienes son los encargados externos de la organización y la impartición de justicia electoral", indicó.

Finalmente, el exjefe de la ONPE consideró que los pedidos populares de 'que se vayan todos' "se refieren exclusivamente al Congreso y, en el caso anterior, al presidente de la República, pero no a los organismos electorales".