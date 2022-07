Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes. | Fuente: Presidencia

Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, no acudió a la citación de la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima en el marco de la investigación por el presunto tráfico de influencias tras la difusión de un video.

El caso, que involucra a la cuñada del presidente Pedro Castillo, está a cargo del fiscal Jony Peña, de la Primera Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Para mañana está programada la toma de declaración del empresario Jhony Espino, quien también aparece en el mencionado video. Asimismo, la primera dama Lilia Paredes acudió el último viernes a rendir su declaración por el mismo caso.

El Ministerio Público, además, a través de su cuenta de Twitter, indicó que "ante la inconcurrencia de Yenifer Paredes" se "dejó constancia de este hecho en presencia de la Procuraduría Anticorrupción".

Cuñada de Castillo ofrece obra

Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente Pedro Castillo, aparece en un video grabado en septiembre de 2021, en el que se le escucha ofrecer una obra de saneamiento en el distrito de Chadin, provincia del Chota.

En el video difundido por el dominical Cuarto Poder, la joven de 27 años aparece junto Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C. y lleva puesto un chaleco con el nombre y logo de esa compañía proveedora del Estado.

"Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada, el perfil ya está aprobado de su proyecto. Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito", se les escucha decir a Paredes Navarro.

"Días ya anteriores ha venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía, eso me alegra, porque me hacen ahorrar tiempo para avanzar", dice en otro momento.

Yenifer Paredes es hermana de la primera dama Lilian Paredes, y fue criada como una hija por el mandatario. En el video, varios vecinos de Chadín la reconocen como la hija de Pedro Castillo y le agradecen su apoyo en una obra para el distrito.

Aunque la cuñada de Castillo no menciona a quien representa en su visita a Chadín, se le escucha decir que llevará las necesidades del distrito "al gobierno central". "Decir que ustedes no tienen el servicio de saneamiento y para eso he venido", dice Paredes Navarro en el video.